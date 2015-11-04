اعتماد به آمریکا در طول تاریخ چیزی جز لطمه نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در جمع دانش‌آموزان بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر از دیرباز به عنوان استانی ضد استکبار شناخته شده است، اظهار داشت: امروز نیز دلیرمردان نیروهای مسلح، سپاه، بسیج و ارتش در مقابل دشمنان نظام تمام قد برای دفاع ایستاده‌اند.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر در زمان دفاع مقدس شهدای زیادی را تقدیم ایران اسلامی کرده است، افزود: جوانان بوشهری خط مقاومت جنوب کشور بودند که با جان‌برکفی توانستند مانع هجوم دشمنان شوند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: ۱۳ آبان به عنوان یوم‌الله تبلور خشم انقلابی و حضور حماسی ملت ایران در مبارزه با فتنه، دفاع از انقلاب و تاکید بر استکبار ستیزی با شعار مرگ بر آمریکا است.

استکبار شگردهای مختلفی برای نفوذ دارد

وی با اشاره به صحبت‌های امام خمینی (ره) در خصوص هشدار برای عدم روی کار آمدن روحانیون و انقلابی نماها، اضافه کرد: امروزه برخی افراد در کشور با دشمنان همکاری کرده و توپ را در زمین حریف می‌اندازند.

کعبی با بیان اینکه باید مواظب نفوذ و بازگشت آمریکا به کشورمان باشیم، اظهار کرد: ایران اسلامی همواره به‌دنبال حمایت از مستضعفین، استکبار ستیزی و ایستادگی بر روی ارزش‌ها بوده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با عنوان اینکه استعمار و استکبار شگردهای مختلفی برای نفوذ دارد، افزود: باید سال وحدت و همدلی دولت و ملت، به سال اجماع عمومی برای جلوگیری از نفوذ دشمن تبدیل شود.

نامه رهبری راه نفوذ آمریکا را بست

وی گفت: جنگ سخت یا همان نظامی، همسو کردن حاکمان کشورهای مختلف و تهاجم فرهنگی از جمله شگردهای استعمار است و امروز ما شاهد تلاش دشمنان برای نفوذ در ایران از طریق رخنه در فرهنگ، هنر، اقتصاد و سیاست هستیم.

کعبی عنوان کرد: ما هنوز داریم چوب اعتماد به لیبرال‌ها را می‌خوریم، اعتماد به آمریکا در طول تاریخ جز لطمه چیزی نداشته است و به این زودی‌ها دوباره اعتماد نخواهیم کرد.

نماینده خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در این انقلاب تنوع سلیقه سیاسی در چارچوب انقلاب پذیرفتنی است اما اصول انقلاب اسلامی به عنوان خط قرمزی است که باید حفظ شود.

وی با اشاره به نامه ۹ بندی رهبری در مرحله پسا برجام گفت: این نامه موجب در هم ریختن نقشه نفوذ و برنامه‌های آمریکا شد و انجام آن حکم حکومتی و عمل به آن موجب جلوگیری از رخنه دشمن در کشور می‌شود.

۱۳ آبان نماد مقابله با دسیسه‌های دشمنان است

کعبی افزود: وقتی که همبستگی دولت و ملت همراه با رهبری آیت‌الله خامنه‌ای داشته باشیم، آمریکا و دیگر کشورهای استعمارگر نمی‌توانند در ایران اسلامی نفوذ کنند.

وی بیان کرد: ۱۳ آبان نماد مقابله با دسیسه‌های دشمنان است و اکنون نیز باید با شناخت دسیسه‌های دشمنان به جای توکل به آمریکا به خدا توکل کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نباید از آمریکا ترسید، گفت: فروریختن ترس از آمریکا موجب پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ شد.