به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی صبح شنبه در بازدید از شهرک صنعتی کاسپین اظهارداشت: یکی از برنامه های شرکت شهرک های صنعتی تامین زیرساختها در مناطق صنعتی است تا شرایط سرمایه گذاری تسهیل شود.

وی افزود: تامین خدمات عمرانی در همه شهرکها در اولویت است تا رغبت سرمایه گذاران برای حضور و ادامه فعالیت در این مناطق افزایش یابد.

ناصحی بیان کرد: در راستای حمايت از سرمايه گذاران وآماده کردن زيرساختها در شهركها و نواحی صنعتی ۵۳ ميليارد ريال پروژه عمرانی در فاز سوم شهرك صنعتی كاسپين تعريف شده که عملیاتی می شود.

وی گفت: بيش از ۱۵ پروژه عمرانی، زيربنايی شامل احداث شبكه برق، احداث و تجهيز هفت دستگاه پست برق، شبكه فاضلاب، شبكه گاز، شبكه توزيع آب، احداث بلوار و خيابانهای شهرک ها با ۵۳ ميليارد ريال اعتبار تعريف شده و در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تصریح کرد: تا پايان امسال چند پروژه عمرانی در فاز توسعه غربی شهرك صنعتی كاسپين به بهره برداری خواهد رسيد كه مهمترين آنها گازرسانی به این مجموعه بزرگ و مهم صنعتی است.

ناصحی اظهارداشت: با پيگيري های صورت گرفته در دوسال گذشته ۴۱ سرمايه گذار در شهرك صنعتی كاسپين جذب شده اند كه با احداث و راه اندای واحدهای تولیدی زمينه اشتغال یک هزار و ۴۰۰ نفر در منطقه فراهم خواهد شد.