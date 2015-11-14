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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۹:۵۷

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین:

طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین با ۵۳ میلیارد ریال اعتبار اجرا می‌شود

طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین با ۵۳ میلیارد ریال اعتبار اجرا می‌شود

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: عملیات اجرایی طرح توسعه غربی شهرک صنعتی کاسپین با اختصاص ۵۳ میلیارد ریال اعتبار آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی صبح شنبه در بازدید از شهرک صنعتی کاسپین اظهارداشت: یکی از برنامه های شرکت شهرک های صنعتی تامین زیرساختها در مناطق صنعتی است تا شرایط سرمایه گذاری تسهیل شود.

وی افزود: تامین خدمات عمرانی در همه شهرکها در اولویت است تا رغبت سرمایه گذاران برای حضور و ادامه فعالیت در این مناطق افزایش یابد.

ناصحی بیان کرد: در راستای حمايت از سرمايه گذاران  وآماده کردن زيرساختها در شهركها و نواحی صنعتی ۵۳ ميليارد ريال پروژه عمرانی در فاز سوم شهرك صنعتی كاسپين تعريف شده که عملیاتی می شود.

وی گفت: بيش از ۱۵ پروژه  عمرانی، زيربنايی شامل احداث شبكه برق، احداث و تجهيز هفت دستگاه پست برق، شبكه فاضلاب، شبكه گاز، شبكه توزيع آب، احداث بلوار و خيابانهای شهرک ها با ۵۳ ميليارد ريال اعتبار تعريف شده و در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تصریح کرد: تا پايان امسال چند پروژه عمرانی در فاز توسعه غربی شهرك صنعتی كاسپين به بهره برداری خواهد رسيد كه مهمترين آنها گازرسانی به این مجموعه بزرگ و مهم صنعتی است.

ناصحی اظهارداشت: با پيگيري های صورت گرفته در دوسال گذشته ۴۱ سرمايه گذار در شهرك صنعتی كاسپين جذب شده اند كه با احداث و راه اندای واحدهای تولیدی زمينه اشتغال یک هزار و ۴۰۰ نفر در منطقه فراهم خواهد شد.

کد مطلب 2966143

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