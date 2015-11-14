صادرات میعانات گازی پارس جنوبی ۸۰ درصد افزایش یافت

به گارش خبرگزاری مهر به نقل از پایانههای نفتی، سید پیروز موسوی اظهار داشت: در مهرماه امسال ١٤ میلیون و ٧٢٥ هزار و ٤٦٩ بشکه میعانات گازی از طریق سه گوی شناور (SPM) بارگیری شده است که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال ٨٠ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه میزان بارگیری میعانات گازی مهرماه پارسال هشت میلیون و ١٢٣ هزار و ١٨٤ بشکه بوده است، افزود: بهرهبرداری از فاز ١٢ پارس جنوبی در اسفندماه پارسال( ٩٣) که معادل سه فاز استاندارد گازی است در افزایش تولید این محصول راهبردی موثر بوده است که با بهرهبرداری از فازهای ١٥ تا ١٨ این میدان میزان تولید میعانات گازی از این فازها نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
موسوی با تاکید بر آمادگی شرکت پایانههای نفتی ایران برای افزایش صادرات میعانات گازی همزمان با راهاندازی فازهای پارس جنوبی، گفت: هماکنون امکان پهلوگیری و بارگیری دو کشتی به صورت همزمان در پایانه صادراتی این شرکت در عسلویه فراهم شده است، ضمن آنکه میعانات گازی تولیدی فاز ١٢ پارس جنوبی از طریق گوی شناور مستقر در منطقه پارس دو کنگان بارگیری و صادر میشود.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با بیان اینکه میزان بارگیری میعانات گازی در ٦ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ١٦ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: در ٦ ماهه اول امسال ٧٣ میلیون و ٨٢١ هزار و ٥٦٥ بشکه میعانات گازی تولیدی فازهای پارس جنوبی بارگیری و روانه بازار های جهانی شده است.
وی تصریح کرد: با تدابیر وزارت نفت در جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل آن به محصولات با ارزشتر در آیندهای نزدیک، حجم زیادی از این محصول به مصارف داخلی پالایشگاهها از جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس خواهد رسید.
موسوی با بیان اینکه تا پایان مهرماه پهلوگیری و بارگیری یکهزار و ٨٠٧ فروند کشتی نفتکش در پایانه گازی عسلویه انجام شده است، گفت: با تلاش متخصصان شرکت پایانههای نفتی ایران و باوجود شرایط نامساعد جوی که پهلوگیری کشتیهای نفتکش را با مشکل روبرو میکند، در مهرماه امسال بارگیری ١٧ کشتی نفتکش انجام شده است.
وی کشورهای کره، ژاپن، امارات و چین را مشتریان میعانات گازی ایران اعلام کرد و افزود: همچنین در پایانه صادراتی عسلویه از سیستمهای نوین رایانهای و آخرین روشهای تکنولوژی اندازهگیری حجمی میعانات گازی و سیستمهای انتقال دیجیتال رایانهای با هدف صادرات میعانات گازی استفاده میشود.
