فاز یک تصفیه خانه شاهد شهرشهریار تکمیل شد

سعید ناجی فرماندار شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل کم آبی به عنوان جدی ترین دغدغه و تهدید پیش روی حوزه کشاورزی این شهرستان، اظهار داشت:کمبود آب و مشکلات موجود در این حوزه، موضوعی کشوری است که شهرستان شهریار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود:یکی از اصلی ترین دستور کارهای فرمانداری شهریار در این بخش، تسریع اصلاح شیوه های آبیاری و تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری قطره ای است که با همکاری مجموعه جهاد کشاورزی و حمایت ها و تسهیلاتی که دولت برای این موضوع در نظر گرفته، پیگیری می شود.

فرماندار شهریار عنوان کرد:در کنار چنین اقداماتی، باید تامین منابع آبی نیز مدنظر قرار گیرد تا مشکل کمبود آب به نحو مطلوب تری مدیریت شود.

ناجی با بیان نقش موثر تصفیه خانه ها در مصرف بهینه آب گفت: پروژه تصفیه خانه شهرستان شهریار از دیگر طرح های اولویت داری است که فاز یک آن در حال حاضر تکمیل وآماده بهره برداری است.

وی افزود:با بهره گیری از این تصفیه خانه، بخشی از مشکلات عرصه آبی این شهرستان رفع خواهد شد.

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: اقداماتی که در خصوص آبیاری تحت فشار باغات و اراضی کشاورزی در طول دو سال اخیر در شهریار عملیاتی شده با تمامی اقداماتی که از ابتدای انقلاب و در طول بیش از سه دهه گذشته اجرایی شده، برابری می کند و امیدواریم روند موجود در آینده با قوت و شتاب هر چه بیشتری استمرار یابد.