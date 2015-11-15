به گزارش خبرگزاری مهر، حدود دو تا سه درصد کودکان سراسر جهان مبتلا به عارضه amblyopia یا همان تنبلی چشم هستند با این حال تاکنون درمان مناسبی برای آن ارایه نشده است. از آنجاکه این عارضه صرفا به واسطه ارسال سیگنالهای ضعیف از چشم به مغز روی می دهد، کودکان مبتلا مجبور به استفاده تناوبی از پوشش چشمها بوده و در بسیاری از موارد نیز قطره های مخصوصی در چشم آنها چکانده می شود.

با این حال پوشاندن چشمها برای کودکان مبتلا در محیطهایی نظیر مدرسه آزاردهنده است و استرس آنها را افزایش می دهد.

اکنون محققان عینک جدیدی موسوم به Amblyz ساخته اند که مهمترین ویژگی این دستگاه امکان برنامه ریزی آن با هدف درمان تنبلی چشم است.

نتایج به دست آمده از آزمایش کلینیکی این عینک به تازگی منتشر شده که حکایت از اثرگذار بودن آن است.

این عینک مجهز به لنزهایی است که در آنها LCD های قابل برنامه ریزی وجود دارد. به طور مثال اگر پزشک متخصص این گونه تشخیص دهد که چشم مورد نظر باید برای بازه زمانی مشخصی در طول روز زیر پوشش قرار گیرد، لنزی که مقابل آن چشم قرار می گیرد را می توان برای همین مدت زمانی تنظیم کرد تا ضمن تار شدن لنز دقیقا مانند یک پوشش عمل کند.

از آن گذشته چون بسیاری از کودکان مبتلا به تنبلی چشم به عوارض دیگری نظیر آستیگماتیسم یا نزدیک بینی مبتلا هستند، از این فناوری جدید می توان برای اصلاح بینایی آنها نیز استفاده کرد.