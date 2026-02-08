اجرای ۳۶۱۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح همزمان ۱۵ هزار و ۹۹۷ طرح شهرداریها و دهیاریهای کشور بهصورت ویدئو کنفرانسی و با حضور رئیسجمهور برگزار شد.
مجتبی عبداللهی استاندار البرز نیز با حضور در محل برگزاری مراسم و در کنار رئیسجمهور، گزارشی از عملکرد و برنامههای عمرانی استان ارائه کرد.
وی در این مراسم، ضمن تبریک ایامالله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین پیشاپیش فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: استان البرز دارای ۱۸ شهرداری فعال است که مجموع اعتبارات آنها به ۳۶ همت میرسد.
استاندار البرز افزود: از این میزان، ۲۲ همت به ۱۰۵۵ پروژه شهری قابل افتتاح در ایام دهه فجر اختصاص یافته است که نشان میدهد بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات شهرداریهای استان صرف فعالیتهای عمرانی شده، در حالی که میانگین کشوری در این حوزه حدود ۵۰ درصد است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای روستایی عنوان کرد: این استان دارای ۳۳۶ روستا است که مجموع اعتبارات آنها ۱۲.۳ همت بوده و حدود ۶ همت از این اعتبار به اجرای پروژههای عمرانی توسط دهیاریها اختصاص یافته است. بهطور میانگین، امسال در هر دهیاری بین یک و نیم تا دو پروژه عمرانی اجرا شده است.
عبداللهی با بیان اینکه تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز دهیاریها تأمین شده است، گفت: جمعآوری زباله در تمامی روستاهای استان البرز بهصورت مکانیزه انجام میشود.
وی با تأکید بر اهمیت منابع حاصل از ارزش افزوده، توضیح داد: ابلاغ شده است که تمامی اعتبارات ارزش افزوده در استان صرف فعالیتهای عمرانی شود و نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد این منابع در دستور کار قرار دارد.
استاندار البرز افزود: با رویکرد مدیریت محلهمحور، در تمامی محلات استان، بین ۶ تا ۷ پروژه بر اساس درخواست مدیران محله و هیئتامنای محلات توسط شهرداریها اجرا شده که این رویکرد نقش مؤثری در افزایش چشمگیر تعداد پروژههای عمرانی استان داشته است.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر توسعه فضاهای آموزشی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: در ماههای اخیر ۹۰ پروژه مدرسهسازی در استان البرز افتتاح شده که هر مدرسه بهطور متوسط دارای ۱۲ تا ۱۵ کلاس درس است و بخش قابل توجهی از این پروژهها همزمان با دهه فجر به بهرهبرداری رسیدهاند.
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