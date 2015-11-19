روایت فخرالدینی از «فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات معین به تازگی ۳ عنوان کتاب از آثار فرهاد فخرالدینی پیشکسوت حوزه موسیقی را منتشر و تجدید چاپ کرده است. این کتاب ها تحقیقات و پژوهشهای این آهنگساز را درباره موسیقی و مشخصا موسیقی ایرانی در بر می گیرد.
یکی از این کتابها «فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی» است که طی هفته گذشته منتشر و این هفته وارد بازار نشر شد. این کتاب همان طور که از عنوان آن پیداست، درباره چگونگی تولید فرم های مختلف و شکل گیری آنها در دستگاههای موسیقی ایرانی است. این کتاب ۱۰۰ صفحهای به تازگی با قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.
کتاب دیگر «هارمونی موسیقی ایرانی» نام دارد که همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری، منتشر و عرضه شد. این کتاب که نسبت به اثر پیشین، مفصل تر است، با ۴۴۶ صفحه و قیمت ۴۰۰ هزار ریال منتشر شد.
اما کتاب دیگر فخرالدینی که این ناشر به چاپ رسانده، با عنوان «تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران» به تازگی به چاپ سوم رسیده است. نسخههای چاپ سوم این کتاب هم طی روزهای گذشته با ۴۸۰ صفحه و قیمت ۳۰۰ هزار ریال منتشر و عرضه شده است.
نظر شما