«اجاق سرد همسایه» به چاپ سوم رسید/سوسیالیستهای مهاجری که برگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اجاق سرد همسایه» نوشته اتابک فتحاللهزاده بهتازگی توسط انتشارات معین به چاپ سوم رسیده است. چاپ اول اینکتاب سال ۸۷ به بازار عرضه شد و حالا نسخههای چاپ سوم آن وارد کتابفروشیها شدهاند.
«اجاق سرد همسایه» درباره افرادی است که افکار چپ داشتند و پس از شکست فرقه دموکرات آذربایجان در سال ۱۳۲۵، با رویای زندگی بهتر به شوروی استالینی گریختند تا زندگی بهتر در بهشت سوسیالیستی را تجربه کنند. اینافراد پس از چندسال شکنجه، تبعید و آوارگی، پس از انقلاب به ایران برگشتند.
فتحاللهزاده نویسنده اینکتاب، برای نگارش آن، پس از ۲۲ سال زندگی در سوئد به ایران آمده و مصاحبههای کتاب را با ساکنان شهرهای آستارا، تهران و مشهد انجام داده است...
چاپ سوم اینکتاب با ۲۲۷ صفحه و قیمت ۲۷ هزار تومان عرضه شده است.
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