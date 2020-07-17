  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۵

توسط انتشارات معین؛

«اجاق سرد همسایه» به چاپ سوم رسید/سوسیالیستهای مهاجری که برگشتند

«اجاق سرد همسایه» به چاپ سوم رسید/سوسیالیستهای مهاجری که برگشتند

کتاب «اجاق سرد همسایه» نوشته اتابک فتح‌الله زاده توسط انتشارات معین به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اجاق سرد همسایه» نوشته اتابک فتح‌الله‌زاده به‌تازگی توسط انتشارات معین به چاپ سوم رسیده است. چاپ اول این‌کتاب سال ۸۷ به بازار عرضه شد و حالا نسخه‌های چاپ سوم آن وارد کتابفروشی‌ها شده‌اند.

«اجاق سرد همسایه» درباره افرادی است که افکار چپ داشتند و پس از شکست فرقه دموکرات آذربایجان در سال ۱۳۲۵، با رویای زندگی بهتر به شوروی استالینی گریختند تا زندگی بهتر در بهشت سوسیالیستی را تجربه کنند. این‌افراد پس از چندسال شکنجه، تبعید و آوارگی، پس از انقلاب به ایران برگشتند.

فتح‌الله‌زاده نویسنده این‌کتاب، برای نگارش آن، پس از ۲۲ سال زندگی در سوئد به ایران آمده و مصاحبه‌های کتاب را با ساکنان شهرهای آستارا، تهران و مشهد انجام داده است...

چاپ سوم این‌کتاب با ۲۲۷ صفحه و قیمت ۲۷ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 4974798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها