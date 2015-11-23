برنامه تغییرات آب و هوایی و مقابله با پدیده گردوغبار منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان حافظت محیط زیست در نشست اعضای کرسی‌ مطالعات راهبردی محیط زیست شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تهدیدات و آثاری که ناپایداری، تخریب و آلودگی محیط زیست می تواند در حوزه ملی و بین المللی برای امنیت ملی ایجاد کند، گفت: در نگاه نوین جهانی به موضوع محیط زیست، این موضوع در حوزه امنیت کشورها از جایگاه و اولویتی خاص برخوردار است.

معاون رئیس جمهور با ابراز تاسف از غفلت ها و نادیده گرفته شدن محیط زیست در گذشته، اظهار کرد: مجموع غفلت های صورت گرفته، منجر شد تا امروز با بحران ها و چالش های متعددی در حوزه محیط زیست کشور روبه رو شویم و این در حالی است که محیط زیست در پیوندی عمیق با تمامی حوزه ها همچون امنیت، بهداشت و سلامت، اقتصاد، اجتماع و سیاست است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر نقش کرسی‌ مطالعات راهبردی محیط زیست شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ایجاد ارتباط دوسویه میان امنیت و محیط زیست، تصریح کرد: خوشبختانه طی دو سال گذشته با تلاش فراوان هدف گذاری های فنی و کمی، همچنین برنامه اجرایی و کاربردی علمی، تخصصی و فنی کاملا مشخص است.

وی افزود: در همین راستا،گزارش سوم تغییرات آب و هوایی و برنامه استانی مقابله با پدیده گرد و غبار منتشر شده و برنامه ملی تغییرات آب و هوایی و مقابله با پدیده گرد و غبار نیز به زودی منتشر خواهد شد.

شورای امنیت ملی پیوند دهنده امنیت و محیط زیست

ابتکار ضمن اشاره به برخی از ساز و کارهای موجود در زمینه محیط زیست و امنیت همچون پدافند غیرعامل، گفت: شورای امنیت ملی با شناسایی نقاط تهدید و تاثیراتی که محیط زیست بر امنیت ملی دارد از طریق جلب مشارکت سایر ساز و کارهای موجود در این زمینه، می تواند نقشی مهم در زمینه تمرکز بر بحث امنیت و محیط زیست ایفا کند.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شورای امنیت ملی به واسطه جایگاهی که دارد می تواند پیوند گسترده ای میان مسئولان مربوطه، تصمیم گیران وتصمیم سازان و ساختارهای امنیت و محیط زیست ایجاد کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از روش های ایجاد این پیوند، ایجاد زمینه برای مشارکت و حضور صاحبنظران حوزه امنیت و استفاده از نظرات آن ها برای ایجاد موازنه در حوزه محیط زیست و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی است.

وی ضمن تاکید بر گستردگی و پیچیدگی موضوعات محیط زیستی، تصریح کرد: ساز و کار حل بسیاری از مسائل در حوزه سیاست گذاری است.

ابتکار با یادآوری اهمیت ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، گفت: رهبری با دقت نظر، راهبرد دقیق و روشن و پشتوانه ای قوی برای محیط زیست کشور ایجاد کردند و این یک فرصت بسیار خوب برای محیط زیست کشور است.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به همکاری سازنده مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان حفاظت محیط زیست داشت و اظهار کرد: این همکاری ارزنده منجر به توجه به محیط زیست در سطح عالی و راهبردی کشور شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: بدون شک محیط زیست موضوعی بسیار راهبردی است که تمام مسائل و حوزه های کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو باید با استفاده از جمیع نظرات و تجربیات و دانش متخصصان، کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان حوزه بتوانیم به راهبردهای موثر و مفید برای رفع چالش های این حوزه دست یابیم.

نماینده شورای عالی امنیت ملی نیز در این نشست، فعال‌سازی کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی و مراکز دانش بنیان را هدایت جریان نخبگی کشور به سمت تولید تفکر راهبردی عنوان کرد و افزود: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرکز اصلی سیاست گذاری در موضوعات راهبردی کشور با ایجاد و فعال‌ سازی کرسی‌های مطالعاتی تلاش خواهد کرد تا ظرفیت‌های ارزشمندی را که در حوزه اندیشه راهبردی در کشور وجود دارد به عرصه تصمیم‌سازی کلان متصل سازد.

وی با اشاره به اهمیت آینده پژوهی و اولویت پیشگیری در مسائل امنیتی، بر ضرورت شناسایی مسائل و نقاط آسیب‌پذیر امنیتی و ارائه راه‌کارهایی برای ممانعت از تبدیل شدن آن‌ها به بحران تاکید و نقش کرسی‌های مطالعاتی در این عرصه را مهم دانست.

وی آفت حوزه تصمیم سازی ملی را بخشی نگری دانست و گفت: یکی از مهم ترین هدف ها از ایجاد کرسی های مطالعاتی، توجه به سپهر ملی و راهبردی حوزه های مهم در پیشرفت کشور است.

برای دستیابی به سیاست های کلان باید از توان تخصصی کشور استفاده کرد

محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای معیوب موجود در کشور، گفت: تنها با استفاده از توان تخصصی کشور می توان به اهداف و سیاست های کلان دست یافت.

مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست نیز اشاره ای به اهداف، ضرورت‌ها و نحوه فعالیت کرسی‌ مطالعات راهبردی محیط زیست شورای عالی امنیت ملی داشت.

وی این کرسی را راهکاری برای توسعه ظرفیت راهبردی در حوزه تصمیم سازی شورای عالی امنیت ملی و استفاده از ظرفیت محققان و متخصصان علمی و تخصصی برای تصمیم سازی در این حوزه دانست.

در این نشست محسن ناصری مدیر پروژه تغییرات آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه گزارشی از وضعیت ایران در حوزه تغییرات اقلیم بر لزوم تلاش ملی در این حوزه در دو بخش سازگاری و مقابله تاکید کرد.

همچنین در این نشست تعدادی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاهیان و متخصصان به ارائه دیدگاه‌های خود در زمینه ساز و کارهای افزایش بهره‌وری کرسی‌ مطالعات راهبردی محیط زیست شورای عالی امنیت ملی پرداختند.