یادواره شهدای نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر ظهر سهشنبه در مراسم یادواره شهدای نیروگاه اتمی بوشهر با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: دانش و تفکر بسیج نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت کشور داشته است و این مهم را در زمینههای مختلف میتوانیم ببینیم.
محمود جعفری با اشاره به اینکه ایران اسلامی با تلاش بسیج به اقتدار در سطح جهان دست یافته است، اضافه کرد: با تفکر بسیجی و حرکت جهادی دانشمندان توانستهایم به جایگاههای ویژهای برسیم.
وی دستیابی به فناوریهای عظیم هستهای را مرهون تفکرات بسیجی و جهادی دانست و ادامه داد: توانمندی ایران در عرصه علمی و بهویژه هستهای باعث شده تا در مقابل شش کشور قدرتمند جهان بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.
مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر اضافه کرد: بسیج همواره در اجرای طرحها و برنامههای مختلف در صحنه حضور داشته است و بسیجیان در انجام کارها از هم سبقت میگیرند.
وی به توانمندی بالا و خودکفایی کشور در عرصه علوم هستهای اشاره کرد و افزود: دانشمندان علوم هستهای به نتایج بسیار خوبی در زمینه ساخت تجهیزات مورد نیاز در بخش هستهای دست یافتهاند.
صنعت هستهای نماد تجلی و اقتدار ایران است
مسئول سیاسی ستاد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این یادواره اظهار داشت: بسیج و بسیجیان با ایثارگری و از خودگذشتگی بسیجیان به اقتدار و عزتمندی دست یافته است و امروز در اوج اقتدار و ثبات است.
احمد بنافی اضافه کرد: در سوریه هرچند داعش در آستانه تسخیر کشور قرار داشت ولی با تفکر بسیجی خبرهای خوبی میرسد و داعش با تفکر بسیجی در عراق و سوریه زمینگیر شده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هستهای، ادامه داد: شهدای هستهای از همه ظرفیتهای خود برای خدمت به کشور استفاده کردند و به تفکرات شهدایی جون شهید شهریاری نیاز داریم.
مسئول سیاسی ستاد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تلاشهای آمریکا برای تکهتکهکردن خاورمیانه اشاره کرد و افزود: آمریکا به جنگهای نیابتی روی آورده است و گروههای رادیکال و تندرو را مامور انجام ماموریت خود کرده است.
وی به پیشرفتهای علم هستهای در ایران اشاره کرد و ادامه داد: صنعت هستهای کشور نماد تجلی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و افقهای بزرگی برای صنعت هستهای پیشبینی شده است.
بسیج همه معادلات جهانی را به هم زده است
مسئول سازمان بسیج اقشار سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز در این آئین ضمن گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: بسیج همواره آماده ارائه خدمات به نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف است.
سرهنگ عیسی داوریان با اشاره به اینکه بسیج همه معادلات جهانی را به هم زده است، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز در اوج اقتدار و عزتمندی قرار دارد و در همه زمینهها حرفی برای گفتن دارد.
وی هفته بسیج را فرصتی مناسب برای معرفی دستاوردهای بسیج دانست و ادامه داد: باید آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی حفظ و به نسلهای آینده نیز منتقل شود.
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