به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان شامگاه جمعه در جمع زائران ایرانی در مسجد حنانه نجف اشرف اظهار داشت: ما زیارت اباعبدالله الحسین(ع) را یک وظیفه می دانیم و خود این احساس وظیفه یکی از آداب زیارت است و فرد باید متواضعانه وارد حرم امام حسین(ع) شود.

وی با بیان اینکه در این عزاداری امام حسین(ع) ظلم ستیزی هست و عزادار ایشان ظلم ستیز می شود، عنوان کرد: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) علیه ظلم قیام کرده و ظالمانه به شهادت رسیدند.

اتحاد و مودت از فواید بی نظیر عزاداری و زیارت اربعین

این استاد حوزه و دانشگاه کمک به مظلوم را دیگر فایده عزاداری برای امام حسین(ع) دانست و ادامه داد: ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم از مواهب عزاداری برای اباعبدالله بوده و مهم هستند چراکه جهان غرب کاری کرده است که ظلم ستیزی در مردم مغرب زمین از بین رفته و با اینکه می دانند دولت هایشان ظلم می کنند ولی علیه آن حرکتی نمی کنند.

حجت الاسلام پناهیان اتحاد و مودت ایجاد شده بین مومنان را فایده دیگر از فواید بی نظیر عزاداری و زیارت اربعین دانست و تصریح کرد: در ایام پیاده روی اربعین عراقی هایی که نور امام به قلبشان تابیده تمام هستی شان را برای ایشان می گذارند.

وی با بیان اینکه اینجا انسان آیات قرآن را متجلی می بیند، افزود: محبت مسئله ای بالاتر از وحدت است که در اینجا رخ داده و حتی مسیحی هم می آید با عشق و احترام برخورد می کنند که این معجزه عالی زیارت اباعبدالله است.

ایثارگری و سخاوت از آثار عزاداری اباعبدالله

این استاد حوزه و دانشگاه ایثارگری و سخاوت را از دیگر آثار عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) دانست و خاطرنشان کرد: انسان ها به این سادگی از مال خود نمی گذرند اما با وجود اباعبدالله احساس مالکیت نمی کنند و تمام دارایی خود را نذر عزاداران حضرت می کنند.

حجت الاسلام پناهیان با اشاره به اینکه سخاوتی که امام حسین ایجاد می کند عجیب و غریب بوده و در حج هم پیدا نمی شود، یادآور شد: رابطه خوب با خدا یکی دیگر از برکات زیارت حرم اباعبدالله به خصوص در اربعین است.

وی به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره کرد و بیان داشت: وقتی کسی به قصد زیارت اباعبدالله الحسین(ع) از خانه خارج می شود با اولین قدم که بر می دارد خدواند تمام گناهانش را می بخشد و دائما با هر قدمی که بر می دارد نورانی تر می شود و وقتی به حرم می رسد خدا با این بنده زائر خود مناجات می کند و می فرماید بنده من از من بخواه هرچه می خواهی تا عطا کنم، دعا کن من جواب بدهم و این حقی است بر خدا که بذل و بخشش و عطا کند.

شهادت امام حسین فرع امامت ایشان است

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: مظلومیت امام حسین(ع) عامل تحول ما نبوده چراکه مظلوم و سر از تن جدا شده در عالم زیاد بوده ولی ما برای ایشان بسیار احترام قائلیم چون امام ما به شهادت رسیده و به امام ما ظلم شده است.

حجت الاسلام پناهیان امامت و ولایت را راز عزاداری و التهاب برای امام حسین(ع) دانست و تصریح کرد: شهادت امام حسین فرع امامت ایشان است.

وی افزود: اصلی ترین درس کربلا و عاشورا امامت بوده و عبادت نتیجه امامت و ولایت است چراکه ابلیس هم شس هزار سال عبادت کرد اما چون ولایت ولی خدا حضرت ادم را نپذیرفت همه را به باد داد.

حجت الاسلام پناهیان خطاب به عزداران یادآور شد: خط و نشان حسابی برای اهل عالم بکشید با راهپیمایی اربعین، تا امام زمانتان بیاید مردم عالم جرات نمی کنند کوچکترین تعرضی به امامتان داشته باشند. امامت جا بیفتد جامعه بشری نجات پیدا می کند.