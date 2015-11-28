به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه روحانیون مستقر خبرداد.

آمنه عزیزی با اعلام این خبر گفت: این کارگاه در راستای تحقق اهداف سند جامع پیشگیری از اعتیاد و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و آگاه سازی مخاطبین سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: روز یکشنبه هشتم آذرماه با حضور۶۰ نفر از روحانیون مستقر کارگاه آموزشی «پیشگیری اولیه از اعتیاد» در محل مجتمع فرهنگی رفاهی لاله برگزار خواهد شد.

به گفته عزیزی، ساعت شروع کارگاه آموزشی از ۸ صبح الی۱۷ عصر خواهد بود.

آغاز طرح بازرسی از دستگاه‌های ورزشی (بدنسازی) درسطح استان

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی از آغاز طرح بازرسی تعدادی دستگاههای ورزشی(بدنسازی) موجود در پارک ها و فضا های شهری استان به صورت رایگان از محل اعتبارات طرح ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، فهیمه مهمان نواز گفت: در سال‌های اخیر تمایل عموم مردم به ورزش در سنین مختلف رو به افزایش بوده، اما غیراستاندارد بودن بعضی تجهیزات ورزشی و آگاه نبودن به نحوه استفاده، مشکلاتی را برای علاقه مندان به ورزش بوجود آورده است.

وی افزود: هرچند وجود اماکن ورزشی در همه جای دنیا حق شهروندی محسوب و ساخت آنها نیز با توجه به استانداردهای روز بودجه هنگفتی می طلبد، اما تجهیزات ورزشی استاندارد به مراتب نقش مهمتری در توسعه ورزش عمومی دارد.

مدیر کل استاندارد تصریح کرد: در این طرح ملی با همکاری شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد به صورت رایگان از حدود ۵۰۰ دستگاه ورزشی (بدنسازی) بازرسی بعمل می آید.

به گفته وی انجام این طرح ملی از ابتدای آذر ماه سال جاری آغاز شده و تا نیمه آذر ماه به پایان خواهد رسید.

مرگ ۱۷۸ نفر در حوادث رانندگی طی هفت ماه

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی از مرگ ۱۷۸ نفر در حوادث رانندگی، تا پایان مهر ماه سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، دکتر سلحشور گفت: در این مدت ۱۱۳ نفر از فوت شدگان حوادث رانندگی استان در محورهای برون‌شهری، ۴۳ نفر در جاده‌های روستایی و ۲۲ نفر در مسیرهای درون‌شهری، جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: شهریورماه امسال با ۳۸ نفر بیشترین و اردیبهشت ماه با ۱۴ نفر کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی در این استان را داشته است.

به گفته سلحشور، همچنین تا پایان مهر ماه امسال ۱۳ نفر جان‌باخته در حوادث غیر ترافیکی به مراکز پزشکی قانون استان ارجاع شده‌اند.