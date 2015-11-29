دولت ترکیه انتقال تسلیحات به تروریستهای سوری را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بیانیه ارتش سوریه آمده است: اطلاعات دقیقی در دست داریم که حکایت از افزایش حمایت دولت ترکیه از تروریست های حاضر در سوریه دارد. بر اساس این اطلاعات دولت ترکیه به تازگی انتقال تسلیحات به تروریست ها را افزایش داده است.

این برای اولین بار نیست که حمایت دولت ترکیه از تروریست های حاضر در سوریه مشخص می شود بلکه پیش از این اخبار و گزارش های متعددی در این رابطه منتشر شده بود.

در همین رابطه در ماه می سال جاری نیز سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه با انتشار تصاویری از نقش مستقیم سازمان اطلاعات ترکیه در امر انتقال تسلیحات برای تروریست های حاضر در سوریه پرده برداشته بود که این اقدام موجب بازداشت و محاکمه وی گردید. محاکمه سردبیر روزنامه جمهوریت از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده است.

این وضعیت در حالی است که بر پايه گزارش «جمهوريت» و ديگر رسانه‌های غير دولتی ترکيه، در ۱۹ ژانويه سال جاری میلادی ماموران ژاندارمری بر اساس اخباری که دريافت کرده بودند و به دستور دادستان شهر چند کاميون باری را که راهی مرز سوريه بودند، متوقف کردند.

ماموران مخفی سازمان امنيت ترکيه ابتدا سعی کردند جلوی بازرسی محموله کاميون‌ها را بگيرند اما حضور دادستان در محل و اصرار او، به باز شدن صندوق‌های موجود در اين کاميون‌ها منجر شد.

به نوشته روزنامه جمهوريت، در اين صندوقها مقدار زيادی فشنگ که در قوطی‌های داروی آنتی بيوتيک جاسازی شده بودند، خمپاره و راکت‌های کوچک کشف شد.

چند هفته پس از اين واقعه، رجب طيب اردوغان نخست وزير وقت در اجتماع بزرگ شهر آدانا گفت: «با کاميون‌هايی که برای ترکمن‌های سوريه کمک‌های انساندوستانه می‌بردند مانند دشمن و خائنان رفتار کردند. موقعی که من اينها را ديدم به عنوان نخست‌وزير بسيار ناراحت و عصبانی شدم. بايد بدانيم هرکسی که کاميون‌های ما را متوقف کرده خائن است».