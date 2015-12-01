به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه ظهر امروز و در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی در جمع خبرنگاران استان در سنندج گفت: طبق فرموده مقام معظم رهبری حرکت عظیم با بصیرت و تاثیرگذار عزاداران اباعبدالله الحسین در قالب پیاده روی کربلای معلی از بهترین و استثنایی ترین شعائر الهی است.

وی عنوان کرد: هر برنامه اعتقادی و مردمی که انسان را به آموزه های دینی نزدیکتر می‌کند طبق آیات قرآن که فرمود «ذلک ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» این خیزش بی نظیر مردمی در عالم اسلام نمونه ندارد و مصداق اتم و اکمل شعائر الله است.

وی بیان کرد: همه باید از این فرایند دینی درس بگیرند و طبیعتا دشمنان پیامبر و اسلام نیز از حضور میلیونی عاشقان حسینی شرمسار خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: آنچه که امروز جوانان ما به آن نیازمندند شور و شعور توامان حسینی است و راهپیمایی عظیم اربعین حسینی نقطه اتصال این شور و شعور است.

حجت‌الاسلام آزادیخواه اظهارداشت: ظلم ستیزی، حق محوری، قرآن مداری و ایجاد وحدت اسلامی از جمله شعارهای عاشورایی اباعبدالله الحسین(ع) است که همه اینها در راهپیمایی اربعین حسینی تبلور دارد.

وی بیان کرد: از هر چیزی مهمتر آن است که این راهپیمایی امروز به یک مسئله وحدت آفرین تبدیل شده است به گونه ای همه مسلمین از هم کشورهای اسلامی با گرایش ها و رنگ و زبان مختلف متحد و برادرانه و هماهنگ و در اوج آرامش در این راهپیمایی شرکت کرده اند.

وی اضافه کرد: این مهم موجب یاس و ناامیدی دشمنان پیامبر و عترت معصومینش می‌شود.