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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۴۹

با حکم رئیس‌جمهور؛

«رضا شیوا» رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت شد

«رضا شیوا» رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت شد

رئیس جمهور در حکمی رضا شیوا را به عنوان «رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری در حکمی رضا شیوا را به عنوان «رییس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت» منصوب کرد.

متن حکم رییس جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رضا شیوا

در اجرای تبصره (1) بند (الف) ماده (53) و تبصره (1) ماده (54) قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد مورخ 1394.8.25 اعضای محترم شورای رقابت، به موجب این حکم به عنوان «رییس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت» منصوب می‌شوید.

توفیق شما و سایر اعضای محترم آن هیأت را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

کد مطلب 2989904

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