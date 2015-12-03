حجت الاسلام محمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به مناسبت ۹ دی برنامه‌های متنوعی اجرایی می‌کند و برگزاری مسابقه طراحی پوستر«حماسه جاوید» با مشارکت حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: ۹ دی روز تاریخی در کشور است که مردم ولایت مدار خراسان شمالی در این روز همانند سایر ایام الله عشق و ارادت خود را به ولایت ثابت و با ولی امر مسلمین جهان و آرمان‌های شهدا تجدید بیعت می کنند.

حجت الاسلام سالاری گفت: مردم در این روز با خلق حماسه ای عظیم و بیادماندنی، نقشه های شوم دشمنان و فتنه گران را برهم زدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین در رابطه با برگزاری مسابقه طراحی پوستر «حماسه جاوید» در استان افزود: بصیرت عاشورایی، حضور آگاهانه مردم در فرونشاندن فتنه سال ۸۸، پیوند ناگسستنی امت با ولایت و لحظه شناسی از محورهای این مسابقه است.

به گفته وی داوری این مسابقه نیز توسط داوران و کارشناسان مطرح حوزه هنری استان انجام می شود.

حجت الاسلام سالاری اظهار کرد: علاقمندان می توانند برای شرکت در این مسابقه و کسب اطلاعات بیشتر به سایت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به آدرس khorasan-sh.ccoip.ir مراجعه کنند.