۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۴

دبیر هیئت کشتی قم در گفتگو با مهر:

آزاد کاران نوجوان قمی ۲ مدال مسابقات منطقه‌ای کشور را کسب کردند

قم - دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: آزاد کاران نوجوان قمی ۲ مدال مسابقات منطقه‌ای کشور به میزبانی دلیجان را کسب کردند.

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشتی گیران آزاد کار نوجوان قمی در مسابقات منطقه‌ای ۱۰ جانبه دلیجان که روز گذشته برگزار شد موفق به کسب دو مدال برنز توسط محمد امین ترکمن و امیرمحمد نیکو نژاد شدند.

وی افزود: باشگاه مرحوم سلطانی‌نژاد به نمایندگی از کشتی استان قم برای کسب عناوین بر‌تر در این مسابقات بروی تشک رفت و موفق شد با کسب ۲ مدال برنز به کار خود در این رقابت‌ها پایان دهد.

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: این مسابقات با حضور تیم‌های از کاشان، تهران، دلیجان، الیگودرز، البرز، ازنا، اراک، شاهین شهر اصفهان، پردیس تهران و نمایندگان آزاد کار قمی به انجام رسید.

رضایی بیان داشت: تیم کشتی مرحوم سلطانی‌نژاد استان قم در حالی توانست در مجموع جایگاه چهارمی تیمی را کسب کند که موفق شد دو مدال برنز توسط ورزشکاران خود در این رقابت‌ها بدست آورد و نشان دهد کشتی قم در بخش آزاد نیز می‌تواند در آینده حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد.

وی عنوان کرد: اولین مدال برنز آزادکاران نوجوان قمی توسط محمد امین ترکمن در وزن ۴۶ کیلوگرم بدست آمد درحالی که امیرمحمد نیکو‌نژاد در وزن ۵۰ کیلوگرم دیگر ورزشکار این تیم بودکه دیگر مدال برنز تیم قم را به ارمغان آورد.

دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: مربی کهنه کار کشتی آزاد قم، اکبر شاه علی لو به همراه علی دخیلی کشتی گیر سال‌های نه چندان دور استان قم مربیان تیم کشتی قم بودند و سیف علی سلمان‌پور داور بین المللی کشتی استان قم در این مسابقات مسئولیت نظارت بر عملکرد داوران قضاوت کننده را برعهده داشت.

رضایی افزود: این داور بین المللی کشتی کشورمان سابقه قضاوت در مسابقات قهرمانی نوجوانان اروپا در کشور یونان ۲۰۱۲، المپیاد جوانان عرب ۲۰۱۴ در کشور اردن و همچنین مسابقات بین المللی یادگار امام(ره) سال گذشته در مشهد مقدس و همچنین چندین دوره از مسابقات قهرمانی کشور در رده‌ها و رشته‌های مختلف را در کارنامه دارد.

