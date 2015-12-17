پرداخت سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال زکات در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور، صبح پنج شنبه در سومین نشست شورای زکات شهرستان میامی به میزبانی دفتر امام جمعه این شهر نماز و زکات را دو فریضه بزرگ الهی دانست که در قرآن کریم با یکدیگر ذکر شده اند و اظهار داشت: روح انسان زمانی در امنیت و آرامش است که جان آن نیز سالم باشد و نماز و زکات به عنوان اصول و استوانه های دین در آرامش روح و جان فرد تاثیر گذار است.

وی افزود:زکات و نماز که در قرآن و روایات بسیار سفارش شده است و انسانها باید بیش از پیش به تقوای الهی توجه کنند و امیدوار به رحمت الهی باشد و فریضه الهی زکات باید در جامعه احیا شود.

فقر با زکات و خمس برچیده می شود

امام جمعه میامی با بیان اینکه پرداخت زکات می تواند فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر را در جامعه کاهش دهد، تصریح کرد: اگر مردم زکات و خمس خود را پرداخت کنند فقر از سفره مردم برچیده خواهد شد و این امر می تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز تاثیر گذار باشد.

صفایی پور با اشاره به پیشرفت در زمینه تکنولوژی و فضای رسانه ای، افزود:در زمینه تبلیغات همسویی و همگرایی رسانه های جمعی و صدا و سیما برای ترویج فرهنگ پرداخت زکات بسیار ضروری است.

وی با اشاره به گزارشات مسئولان در خصوص جمع آوری سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال زکات طی سالجاری در شهرستان میامی، ادامه داد: ائمه جمعه و جماعات نیز با تبلیغات در مساجد می توانند در زمینه زکات نقش فعالی داشته باشند و با تبلیغات چهره به چهره نسبت به پرداخت زکات کشاورزان و دامداران ایفای نقش کنند.

میامی، قطب کشاورزی است

فرماندار شهرستان میامی نیز در این جلسه ضمن تبریک موفقیت ایران در برجام که شورای حکام تمام اقدامات و نیرنگ های آمریکا و ایادی آن را خنثی و اعلام کرد که ایران در زمینه هسته ای مشکلی نداشته است، گفت: امیدواریم این توافق راهی برای توسعه ایران اسلامی باشد.

احمد قاضی افزود: شهرستان میامی به عنوان قطب کشاورزی استان باید در پرداخت زکات نیز حرف اول را در سطح منطقه بزند و اگر در این زمینه بیشتر کار شود با تولید بالای ۳۰ هزار تن گندم و جو می توان میلیاردها تومان زکات جمع آوری کرد.

وی تصریح کرد:برگزاری نشست های تخصصی با حضور کارشناسان و کشاورزان پیشرو در زمینه پرداخت زکات برای تبلیغ پداخت زکات با تعامل کمیته امداد و جهاد ضروری است.

هزینه دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال زکات در قالب پروژه های عمرانی میامی

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میامی نیز از میزان زکات جمع آوری شده در شهرستان طی سال گذشته خبر داد و گفت: مبلغ سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال زکات با همکاری شورای زکات شهرستان جمع آوری شده است.

محمد مهدی اصغری همچنین در خاتمه با یادآوری اینکه از این مبلغ، دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال در قالب پروژه های عمرانی و مبلغ ۸۲۶ میلیون و ۸۸۰هزار ریال نیز در قالب زکات واجب و مستحبی بوده است، افزود: این مبالغ در زمینه های درمان، معیشت و سایر موارد ضروری خانواده های نیازمند هزینه شده است.