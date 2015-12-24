تاثیر منفی اسباب بازی های الکترونیکی بر مهارت های زبانی کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه آریزونا شمالی در مطالعات اخیر خود دریافتند کودکانی که بیشتر با اسباب بازی های الکترونیکی بازی می کنند در مقایسه با کودکانی که بیشتر با کتاب و اسباب بازی های قدیمی نظیر پازل های چوبی یا بلوک های پلاستیکی سر و کار دارند، کمتر از زبان خود استفاده می کنند.

در این مطالعه، محققان آزمایشی کنترل شده شامل گروه های دوتایی والد-نوزاد با رده سنی ۱۰ تا ۱۶ ماه را تحت نظر گرفتند. البته محققان مشاهده مستقیم بر بازی کودکان نداشتند، بلکه آنها را از راه دور در منازل شان تحت نظر قرار دادند.

به شرکت کنندگان سه دسته اسباب بازی داده شد: اسباب بازی های الکترونیکی نظیر لپ تاپ های بچه گانه، مزرعه سخنگو و موبایل بچه گانه؛ اسباب بازی های قدیمی نظیر پازل های چوبی، جورچین و بلوک های پلاستیکی همراه با تصویر؛ و پنج کتاب همراه با شکل ها و موضوعات جالب و رنگی.

«آنا سوسا»، یکی از محققان این مطالعه، در این باره می گوید: «کودکان در حین بازی با اسباب بازی های الکترونیکی، کمتر از کلمات مخصوص بزرگسالان استفاده می کردند، کمتر با اطرافیان شان صحبت می کردند، کمتر به صحبت والدین شان واکنش نشان می دادند و کمتر کلمات جدید از خود تولید می نمودند.»

به گفته این محقق، اسباب بازی های الکترونیکی تاثیر منفی بر رشد مهارت های کلامی کودک دارد و والدین باید در خرید اسباب بازی دقت کافی داشته باشند.