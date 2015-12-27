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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

با حکم مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران؛

عبدالمجید شریف‌زاده مدیر موزه فرش ایران شد

عبدالمجید شریف‌زاده مدیر موزه فرش ایران شد

عبدالمجید شریف‌زاده با حکم مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران به عنوان مدیر جدید موزه ملی فرش ایران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران عبدالمجید شریف‌زاده به سمت مدیریت موزه ملی فرش ایران منصوب شد.

شریف‌زاده از سال ۶۸ به عنوان كارشناس پژوهشی هنرهای سنتی وارد سازمان میراث فرهنگ كشور شد و از سال ۷۳ به عنوان مدیر پژوهش‌های هنرهای سنتی و سپس رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی این سازمان تحولات اساسی دراین حوزه به وجود آورد و همزمان به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشی در پژوهشگاه سازمان فعالیت کرد.

وی عضو هیئت علمی رسمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، مدیر پژوهشكده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی كشور و مدیر گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر و کتاب‌هایی در زمینه تاریخ نگارگری و دیوارنگاری در ایران منتشر کرده است.

کد مطلب 3010865

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