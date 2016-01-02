تعویق اجرای تحریم های ایران کنگره را به جان اوباما انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، گویا آزمایش های اخیر موشکی ایران بیش از آنکه موجب ایجاد تنش میان ایران و آمریکا شود موجب بروز اختلاف میان کاخ سفید و کنگره شده بطوریکه تصمیم کاخ سفید برای به تعویق انداختن اجرای تحریم های مرتبط با آزمایش های موشکی ایران صدای کنگره را درآورده است.

در همین رابطه روزنامه وال استریت ژورنال در شماره جدید خود از انتقاد نمایندگان کنگره از این اقدام کاخ سفید خبر داده است.

به گزارش مهر، در هفته گذشته واشنگتن در واکنش به آزمایش های موشکی ایران اقدام به تصویب تحریم های جدیدی علیه ایران کرد اما موضع گیری مناسب مقامات ایرانی و دستور ریاست جمهوری برای افزایش توان دفاعی کشور موجب شد تا کاخ سفید اینطور تصمیم بگیرد که اعمال این تحریم ها را به تاخیر بیاندازد.

وال استریت در این رابطه می نویسد: تعدادی از نمایندگان کنگره از جمله یک سناتور طرفدار توافق هسته با ایران گفته اند، پاسخ ندادن به دو آزمایش اخیر موشکی تهران، توان کشورهای غربی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را تضعیف خواهد کرد.

«کریس کوونز» سناتور دموکرات از حامیان توافق هسته ای با ایران، در این زمینه گفته است: من معتقد به اجرای جدی توافق هستم که باعث شود ایران نتواند رفتارهای بد از خود نشان دهد. اگر ما این کار را نکنیم، ما خود راه تقلب را برای ایران باز می گذاریم.

سناتور کوونز تاکید کرده است که به شرطی از توافق هسته ای با ایران حمایت خواهد کرد که دولت باراک اوباما به طور جدی این توافق را اجرا کرده و گام های جدی برای مهار ایران در منطقه خاورمیانه بردارد.

سناتور «باب کراکر» رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز گفته که با مقامات دولت آمریکا تماس گرفته و نگرانی عمیق خود از تاخیر در تحریم ها را به آنها اعلام کرده است.

به گزارش «وال استریت»، سناتور باب کراکر، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، گفته است: احتمالا فشارها از جانب برخی کشورها (شرکاء) یا تهدید های ایران برای ترک توافق هسته ای باعث شده است که دولت آمریکا مساله اعمال تحریم تازه را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

«مایک پامو» نماینده مجلس نمایندگان از ایالت کانزاس، نیز روز جمعه از تاخیر در تحریم ها علیه ایران انتقاد کرده است.

در همین حال، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا روز جمعه به وال استریت ژورنال گفته است، کاخ سفید در حال ارزیابی مناسب ترین پاسخ به اقدامات ایران از جمله آزمایش موشکی تازه این کشور است و در این خصوص به رایزنی با نمایندگان کنگره ادامه خواهد داد.