کاخ سفید اجرای تحریم های جدید ایران را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، تحریمهای جدیدی که قرار بود کاخ سفید علیه ایران، به خاطر «توسعه برنامه موشکی» آن اعمال کند، به تاخیر افتاده است.
هر چند این تحریم ها به تعویق افتاده اما مقامهای ایالات متحده بر مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی تاکید کردهاند.
در روزهای گذشته اعلام شده بود که آزمایش های اخیر موشکی در ایران سبب شده تا آمریکا تحریمهای تازهای را علیه افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با این موضوع آماده کند و فهرستی از کسانی که قرار بود با تحریمهای جدید روبهرو شوند نیز منتشر شد که دست کم ۱۲ فرد و شرکت را در بر میگرفت.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات رسمی میگوید اعمال این تحریم ها، در سایه اجرای توافق اتمی میان تهران و شش قدرت جهانی، به تاخیر افتاده است. در حال حاضر ایران در حال اعمال محدودیتهایی بر برنامه اتمی خود است، و در پی آنها تحریمهای بینالمللی علیه تهران برداشته خواهند شد.
مقامات دولتی آمریکا تاکید کردهاند که کاخ سفید برای مقابله با «توسعه برنامه موشکی» ایران «ثابت قدم» است و وزارت خزانهداری آن کشور نیز همچنان تحریمهای جدید را در دستور کار خود دارد. با این همه تاریخ مشخصی برای اعمال این تحریمهای احتمالی ارائه نشده است.
قانونگذاران جمهوریخواه در ایالات متحده انتقادهایی را متوجه دولت باراک اوباما کرده و میگویند رئیسجمهوری و دولت آن کشور اراده خود را برای به چالش کشیدن ایران از دست دادهاند. برخی دیگر از منتقدان میگویند تحریمهای احتمالی جدید در برابر تحریمهایی که قرار است برداشته شوند، ناچیز است.
از سوی دیگر گروهی مدعی اند اعمال تحریمهای جدید در شرایط فعلی، ممکن است توافق بهدست آمده برای برچیدن بخش مهمی از فعالیتهای اتمی ایران را به خطر بیاندازد.
برخی دیگر نیز به تاثیر اعمال این تحریمها بر فضای سیاسی و انتخابات پیشروی ایران اشاره کردهاند.
گزارش تازه والاستریت ژورنال در زمانی منتشر شده که حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، در آستانه آغاز سال نوی میلادی، نامهای به وزیر دفاع خود نوشت و خواستار «تولید انواع موشکهای مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتر» شد.
با این همه جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته است موضوع تحریمهای جدید ایران، ارتباطی با «تهدیدهای» اخیر و توافق اتمی صورتگرفته ندارد.
کربی ادعا کرده است «ما به اقدامات مناسب خود برای جلوگیری از رفتارهای بیثباتکننده تهران ادامه میدهیم».
پیش از این قرار بود در صبح چهارشنبه (به وقت واشنگتن) این تحریمها اعلام شوند، اما به گزارش والاستریت ژورنال در همان روز تصمیم گرفته شد که فعلا به تاخیر بیافتند.
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