سید محمدعلی خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال اعمال سیاست‌های شیطنت‌آمیز توسط عربستان در بازارهای نفتی ایران در دوران پساتحریم، گفت: پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها، تولید و صادرات نفت ایران در مرحله اول حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

نماینده سابق ایران در اوپک با اعلام اینکه عربستان سعودی در دوران تحریم‌های نفتی ایران، بازارهای ایران را تصاحب کرد، تصریح کرد: در طول دوران ۲ تا ۳ سال تحریم‌های نفتی ایران، عربستان سعودی از هیچ اقدامی برای تضعیف ایران در بازارهای جهانی نفت خودداری نکرد.

عربستان پیاده نظام تحریم نفت ایران بود

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه عربستان سعودی در دوران تحریم‌های نفتی ایران نقش پیاده‌نظام را بازی می‌کرد، اظهار داشت: عربستان سعودی بود که پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران به بازارها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفت به ویژه در اروپا این اطمینان خاطر را داد که در صورت تحریم ایران، هیچ‌گونه کمبود نفتی در بازار احساس نخواهد شد.

این تحلیلگر بازار نفت با یادآوری اینکه با اطمینان خاطر عربستان سعودی، اروپایی‌ها خرید نفت از ایران را تحریم کردند، بیان کرد: پیش از اعمال تحریم‌ها علیه نفت ایران قیمت نفت در بازار جهانی بیش از ۱۰۰ دلار بود که حتی پیش‌بینی می‌شد در صورت تحریم نفتی ایران، قیمت هر بشکه طلای سیاه به بشکه‌ای ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار افزایش یابد.

وی ادامه داد: اما با اطمینان خاطر عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی متحدش و افزایش قابل توجه عرضه نفت به بازار، غربی‌ها تحریم نفتی ایران را اجرایی کردند.

خطیبی با اعلام اینکه عربستان سعودی در دوران تحریم نفتی ایران و حتی در طول دو سال گذشته که مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب در حال انجام بود، برای تضعیف بازار نفت ایران کم‌ فروشی نکرد، تبیین کرد: با این وجود حتی در صورت سرد شدن روابط سیاسی تهران و ریاض، هیچ ‌گونه نگرانی برای افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران در دوران پسا تحریم وجود ندارد.

نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه هم‌اکنون ایران در بازارهای جهانی دارای خریداران و بازارهای سنتی نفت است، گفت: قطعا کشورهای مختلف اروپایی با لغو تحریم‌ها اقدام به از سرگیری واردات نفت از ایران می‌کنند و حتی افزایش عرضه و یا قیمت‌شکنی عربستان سعودی نمی‌تواند مانعی برای افزایش تولید و صادرات نفت ایران باشد.

وی بار دیگر با تاکید بر اینکه عربستان از هیچ تلاشی برای تضعیف نفت بازار نفت ایران در دوران تحریم و حتی پساتحریم فروگذار نمی‌کند، یادآور شد: در طول دو سال گذشته با افزایش عرضه شدید نفت و دستکاری قیمت‌ها، عربستان قیمت نفت را از بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار به کمتر از ۳۵ دلار کاهش داده است.

اتحاد نفتی ایران-روسیه برای مهار عربستان

خطیبی در ادامه با اشاره به ضرورت به کارگیری دیپلماسی فعال انرژی توسط وزارت نفت به منظور مذاکره با کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت که با ایران دارای سطح بالای روابط سیاسی هستند، اظهار داشت: از این رو، پیشنهاد می‌شود مسئولان وزارت نفت با کشورهای روسیه، ونزوئلا، عراق، الجزایر و اکوادور به منظور هماهنگی بیشتر و بازگشت ثبات قیمت‌ها به بازار نفت، مذاکراتی را آغاز کنند.

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اعلام اینکه یکی دیگر از اقدامات عربستان سعودی، تخریب جایگاه اوپک و تضعیف این سازمان از یک اوپک تاثیرگذار به یک اوپک بی‌خاصیت بوده است، تصریح کرد: از این رو ایران می‌تواند با همکاری سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت عضو اوپک و غیر عضو اوپک، زمینه را برای بازگشت ثبات قیمتی به بازار نفت فراهم کند.

صادرات نفت ایران به اروپا ازسرگرفته می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش ضریب امنیت انرژی خط قرمز مصرف‌کنندگان بزرگ نفت و انرژی در جهان است، تاکید کرد: عربستان سعودی حتی اگر بیشترین تخفیف را در فروش نفت خود ارائه کند، باز هم کشورهای بزرگ مصرف‌کننده انرژی، نفت خام از ایران خریداری خواهند کرد.

خطیبی با تاکید بر اینکه هیچ یک از مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی جهان خود را صرفا وابسته به نفت تولیدی یک کشور نمی‌کنند، یادآور شد: مصرف‌کنندگان به دنبال متنوع سازی منابع تامین انرژی خود هستند و از این رو عربستان نمی‌تواند با بازی با قیمت‌ها و یا افزایش عرضه، بیش از شرایط فعلی خللی در روند افزایش صادرات نفت ایران ایجاد کند.