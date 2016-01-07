اختلاس میلیارد ریالی با سند صوری در چابهار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ محمدرضا کاظمی در این باره اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب در یکی از ادارات دولتی چابهار با سند سازی و ایجاد حساب های متعدد شخصی مبلغ قابل توجهی را اختلاس کرده اند بررسی موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و داشتن اطلاعات لازم از بررسی های میدانی و پایش اسناد و مدارک مالی به دست آمده دریافتند این باند شش نفره با سند سازی صوری و ایجاد حساب های متعدد شخصی به طور مستقیم مبلغ یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال را اختلاس کرده بودند.

فرمانده انتظامی چابهار بیان کرد: با هماهنگی مراجع قضایی هر شش عضو این باند دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.