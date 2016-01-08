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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

معاون وزیر نیرو به مهر اعلام کرد:

آغاز فاز اول عملیات انتقال آب دریا/ آب خلیج‌فارس به مرکز می‌رسد

آغاز فاز اول عملیات انتقال آب دریا/ آب خلیج‌فارس به مرکز می‌رسد

معاون وزیر نیرو با اعلام آغاز فاز عملیاتی انتقال آب از خلیج‌فارس برای تامین نیاز برای بخش‌ها در داخل کشور، گفت: فاز اول کار توسط سرمایه‌گذار خصوصی در جنوب کشور در حال انجام است.

رحیم میدانی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات انجام شده درباره طرح انتقال آب از خلیج فارس به مرکز کشور گفت: انتقال آب از خلیج فارس به مناطق کم آب داخل کشور قطعا یک پروژه جدی در وزارت نیرو است و می توانم بگویم عملیاتی خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه برای اجرای این طرح بزرگ انتقال آب، در حال حاضر یک سرمایه گذار بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده و درخواست داده است، اظهارداشت: سرمایه گذار خصوصی کار خود را در بندرعباس آغاز کرده و در فاز اول، قرار است ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب منتقل شود.

میدانی خاطرنشان کرد: با این حال، پُرهزینه بودن تامین آب به این روش باعث گرانی آن هم خواهد بود به گونه ای که نسبت به فاصله تولید تا محل مصرف، قیمت را متفاوت خواهد کرد. قیمت هر مترمکعب آب که از طریق دریا شیرین سازی و منتقل شود، ۱۲ هزارتومان خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه از این آب می توان در بخش صنعت، شرب و تامین نیاز معادن استفاده کرد، گفت: اقداماتی در حال انجام است که اگر نتوانیم در برخی مراکز جمعیتی از طریق آب های متعارف نیازها را تامین کرد، پروژه‌های انتقال آب انجام شود و ما برای تامین آب در برخی بخش‌ها، راهی جز اینگونه عمل کردن نداریم.

کد مطلب 3019593

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