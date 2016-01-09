مصرف نان با سبوس کامل در کردستان نیازمند فرهنگ سازی دقیق است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت کردستان، محمد دره وزمی در جلسه کارگروه ارتقا کیفیت آرد و نان استان با تاکید بر عرضه نان با کیفیت در استان اظهار کرد: می توان با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درست در بین مردم در زمینه عرضه نان با کیفیت در سطح استان گام های اساسی را برداشت.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری کار نظارت و کنترل جدی تر بر عرضه نان در استان توسط دستگاه های مختلف انجام شده است، بیان کرد: در این راستا با کمک سازمان ها و اداراتی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و تعزیرات حکومتی به صورت تئوریک به بررسی بحث کیفیت نان در استان پرداخته شد که باید درمرحله عمل هم اقدامات اساسی را به انجام برسانیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به عوامل تاثیرگذار بر کیفیت نان اشاره کرد و ادامه داد: کیفیت گندم، نحوه تبدیل گندم به آرد درکارخانه های آردسازی، روش های انبار و نگهداری آرد، میزان سبوس گیری آرد، ماشین آلات و روش های پخت در خبازی ها، نیروی انسانی شاغل در خبازی ها و نحوه تهیه خمیر نان از جمله عوامل تاثیر گذار در تهیه نان با کیفیت، تاثیرگذار هستند.

دره وزمی با بیان اینکه در زمینه شناسایی مشکلات در عدم عرضه نان با کیفیت اقدامات خوبی صورت گرفته است، بیان کرد: با شناسایی این عوامل می توانیم در راستای اقدامات حساب شده و کاربردی برای عرضه نان با کیفیت در استان گام های خوبی برداریم.

وی با اشاره به وجود ۱۰ کارخانه فعال آرد سازی در کردستان اضافه کرد: این کارخانه ها فقط با ۴۰درصد ظرفیت واقعی خود تولید می کنند که می طلبد نسبت به تولید آرد با کیفیت تر و همچنین توجه بیشتر به نوع تولید خود اقدامات اساسی را انجام دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با تاکید بر اینکه باید با متخلفین در زمینه تولید و عرضه نان در استان برخورد قانونی وجدی صورت بگیرد، افزود: در سال گذشته ۷۰۹ پرونده تخلف از خبازی ها در زمینه کمیت نان در شهرستان سنندج تشکیل شده است که هنوز برای ۵۲۲ مورد از آنها هیچ حکمی صادر نشده است، که می طلبد برای گرفتن انگیزه تخلف از متخلفان هرچه سریعتر نسبت به صدور حکم درخصوص این پرونده ها اقدامات اساسی صورت پذیرد.

دره وزمی با اشاره به وجود دو هزار و ۱۴۱ واحد نانوایی در سطح استان بیان کرد: در راستای جلوگیری از تخلفات در واحدهای خبازی می توانیم در گشت های مشترک که از حضور قاضی تعزیرات حکومتی در این گشت ها بهره برد تا نسبت به صدور حکم در همان لحظه از فرآیندهای اداری و صرف وقت زیاد جلوگیری بعمل آید.

وی با تاکید بر اینکه باید درخصوص معرفی مزایای نان با سبوس کامل، فرهنگ سازی های لازم انجام شود، اضافه کرد: باید نسبت به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه عرضه نان با کیفیت در استان اقدامات اساسی از طریق صدا و سیما و رسانه ها جمعی صورت بگیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه عدم برخورد با متخلفین می تواند تخلف را ترویج دهد، گفت: ما معتقدیم که کسبه و واحدهای خبازی موجود در استان، انسانهای شریف و با وجدانی هستند، اما متاسفانه تعداد افراد انگشت شماری وجود دارند که بحق خود راضی نبوده و اقدام به تخلفات اقتصادی می نمایند و برای جلوگیری از تخلفات این گونه افراد باید سریع و بدون فوت وقت، برخورد قانونی صورت گیرد.

در ادامه این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان با اشاره به تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن آرد در استان توسط کارخانه های آرد سازی گفت: باید در راستای جلوگیری از تخلفات در این بخش نظارت ها به صورت کلان انجام بگیرد.

حسین فیروزی از تشکیل کارگروهی برای نظارت بر تولید کارخانه های آرد سازی با حضور دستگاه های سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد، تعزیرات حکومتی و شرکت غله و خدمات بازرگانی خبر داد و تصرح کرد: باید نظارت بر کارخانه های آرد سازی تا ۴ برابر افزایش پیدا کنند.

وی بر انجام اقدامات توسعه ای برای ارتقا سلامت و خدمات رسانی در زمینه نان با سبوس کامل در استان تاکید کرد و افزود: در این زمینه نیز کارگروهی با عضویت سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت غله و خدمات بازرگانی، دانشگاه علوم پزشکی، برای بررسی کیفیت نان عرضه شده، در استان شکل بگیرد.

فیروزی از تشکیل کارگروه نظارت بر کار خبازی ها با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان خبر داد و افزود: این کارگروه می تواند در صورت عدم رعایت استانداردها برای عرضه نان با کیفیت با قطع سهمیه آرد نانوایی ها و پلمپ شدن واحدهای آزاد پز اقدام کند.