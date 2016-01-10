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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۶

با حضور جودوکار خراسان شمالی؛

رقابت‌های گراند اسلم فرانسه بهمن ماه امسال برگزار می‌شود

رقابت‌های گراند اسلم فرانسه بهمن ماه امسال برگزار می‌شود

بجنورد - رئیس هیئت جودو خراسان شمالی از برگزاری رقابت‌های گراند اسلم فرانسه با حضور جودوکار خراسان شمالی در ششم بهمن ماه امسال خبرداد.

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محمد بریمانلو از خراسان شمالی به همراه جواد محجوب و سعید ملایی در یک ترکیب سه نفره، تیم جودوی ایران را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: تمرینات آماده سازی تیم ایران برای حضور در این رقابت معتبر جهانی که حضور جودوکاران مطرح در آن به چشم خواهد خورد از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  تیم ایران با مربیگری مجید زارعیان پس از شرکت در رقابت‌های گراند اسلم فرانسه اردوی مشترکی را در پایتخت این کشور برگزار خواهد کرد و سپس خود را مهیای مسابقات کاپ اروپا در اتریش و جایزه بزرگ دوسلدورف در آلمان می‌کند.

کد مطلب 3021050

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