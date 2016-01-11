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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

هیات آلمانی وارد ایران شد؛

استقبال از شرودر در تهران/ جزئیات تبادلات تجاری ایران وآلمان

استقبال از شرودر در تهران/ جزئیات تبادلات تجاری ایران وآلمان

هیات تجاری آلمان نیمه شب گذشته درحالی به سرپرستی صدر اعظم سابق این کشور وارد تهران شد که حجم تجاری دو کشور در نه ماهه اول امسال حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات تجاری و اقتصادی کشور آلمان به سرپرستی گرهارد شرودر، صدراعظم سابق این کشور وارد تهران شد و مورد استقبال برخی مسئولان ایران از جمله ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران قرار گرفت.

این هیات تجاری در آستانه لغو تحریم‌ها برای انجام پاره‌ای از مذاکرات اقتصادی و سیاسی وارد تهران شده و قرار است با بخش‌های مختلف تجاری و اقتصادی ایران در دولت و بخش‌خصوصی دیدار کند.

در عین حال، عباسعلی قصاعی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امشب دیدارهایی با این هیات از سوی اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان صورت می‌گیرد.

آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که واردات ایران از آلمان در نه ماهه منتهی به آذر سال ۹۴ به لحاظ وزنی ۳۶۳ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۴۷۱ کیلوگرم به ارزش یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۶۶۶ دلار بوده است.

میزان صادرات ایران به آلمان در نه ماهه منتهی به آذر امسال هم به لحاظ وزنی ۲۵ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۸۲ کیلوگرم به ارزش ۲۱۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۱۸ دلار بروده است.

کد مطلب 3022025

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