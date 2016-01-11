استقبال از شرودر در تهران/ جزئیات تبادلات تجاری ایران وآلمان

به گزارش خبرنگار مهر، هیات تجاری و اقتصادی کشور آلمان به سرپرستی گرهارد شرودر، صدراعظم سابق این کشور وارد تهران شد و مورد استقبال برخی مسئولان ایران از جمله ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران قرار گرفت.

این هیات تجاری در آستانه لغو تحریم‌ها برای انجام پاره‌ای از مذاکرات اقتصادی و سیاسی وارد تهران شده و قرار است با بخش‌های مختلف تجاری و اقتصادی ایران در دولت و بخش‌خصوصی دیدار کند.

در عین حال، عباسعلی قصاعی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امشب دیدارهایی با این هیات از سوی اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان صورت می‌گیرد.

آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که واردات ایران از آلمان در نه ماهه منتهی به آذر سال ۹۴ به لحاظ وزنی ۳۶۳ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۴۷۱ کیلوگرم به ارزش یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۶۶۶ دلار بوده است.

میزان صادرات ایران به آلمان در نه ماهه منتهی به آذر امسال هم به لحاظ وزنی ۲۵ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۸۲ کیلوگرم به ارزش ۲۱۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۱۸ دلار بروده است.