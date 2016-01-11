خبرنگاران در انتشار اخبار منافع و مصالح ملی را درنظر بگیرند

به گزارش خبرنگارمهر، مرتضی غرقی درهمایش روز بسیج رسانه در بجنورد اظهار کرد: امروز دشمنان ارزش ها و باورهای نسل جوان را نشانه گرفته اند به گونه ای که گاهی انسان از دیدگاه نسل جدید احساس خطر می کند که چطور این نسل می تواند کشور را حفظ کند.

وی اضافه کرد: همان طور که استراتژی ما نسبت به دشمن تغییر نکرده دشمن نیز درجبهه مقابل تغییر نکرده و هم اکنون جنگ نرم را آغاز کرده است.

غرقی گفت: در جنگ سخت کسانی که شهید می شدند به عنوان فرمانده بودند و به خاطر اعتقادی که وجود داشت این یک فرصت برای نظام بود اما امروز دشمن باورها و ارزش ها را نشانه گرفته است و با کمترین هزینه بیشترین اثر را می گذارد.

وی گفت : دشمن در پوست دوست با ما می جنگد و ما به عنوان اصحاب رسانه مسئولیت داریم بیدار باشیم چراکه در داخل و خارج رقبای زیادی وجود دارد.

عضو شورای عالی بسیج رسانه با بیان اینکه رسالت بسیج رسانه باید تربیت خبرنگار آشنا به شیوه های جدید باشد، گفت: ناهنجاری های موجود در جامعه به خاطر عمل نکردن نهادهای فرهنگی به وظایف‌شان است.

غرقی تاکید کرد: اگر رسانه به صورت اعتقادی به موضوعات ورود پیدا کند در عمل به وظیفه خود موفق‌تر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تیم هسته ای در بدترین شرایط ادامه مذاکرات را بر عهده گرفت، گفت: با این وجود این تیم توانست در مقابل پنج کشورمقتدردنیا پای میز مذاکره بنشیند و نتایج نسبتا خوبی نیز به دست آورد.

وی اضافه کرد: باید در انعکاس اخبار و گزارش‌های به گونه‌ای عمل کرد تا مردم دچار یأس و ناامیدی نشوند و با انتشار خبری احساس نکنند که در شرایط خوبی نیستند.

عضو شورای عالی بسیج رسانه اظهار کرد: مبارزه و مقابله سپاه کشور در خارج از کشوردر برابر داعش که با برنامه ریزی انجام شده است سبب شده تا ایران اسلامی در بین کشورهای نا امن منطقه امنیت و اقتدار خود را حفظ کند.

غرقی با اشاره به اینکه کتاب جدیدی را با عنوان پشت پرده مذاکرات هسته ای در دست انتشار دارد، گفت: انتشار این کتاب با واکنش‌های طیف‌های سیاسی مواجه خواهد شد اما من به عنوان یک خبرنگار رسالت دارم بازگو کننده واقعیت ها باشم.

جهاد درعرصه رسانه کمتر از جهاد در عرصه جنگ سخت نیست

نماینده ولی فقیه در سپاه جوادالائمه خراسان شمالی با بیان اینکه جنگ امروز ما جنگ نا متقارن است گفت: جهاد درعرصه رسانه کمتر از جهاد در عرصه جنگ سخت نیست.

حجت الاسلام حسین زحمتکش، نماینده ولی فقیه در سپاه جواد الائمه استان در این همایش اظهار کرد: خبرنگار متعهد امروز باید نسبت به ارزش های دینی دغدغه داشته باشد و پاسخگوی نیازهای اعتقادی ودینی مردم نیز باشد.

وی با بیان اینکه طبق فرامین دینی دانش، جهاد و کار اساس و پایه یک نظام هستند، افزود: در شرایطی که هم اکنون کشور در آن قرار دارد نیاز است همه با تجهیز خود به ابزارهای ایثار، تلاش، تجربه، علم و اخلاص در این جبهه مقاومت کنیم.

حجت الاسلام زحمتکش تاکید کرد: هم اکنون در جنگ نامتقارن با دشمنان قرار گرفته ایم و آنچه که در فتنه ۸۸ اتفاق افتاد نشان از برتری جبهه مقابل در عرصه کار و دانش داشت.

وی گفت: هم اکنون بستر مناسبی در مجموعه استان فراهم شده و انسان های سالم و متعهد با یک روحیه جهادی باید از این فضا به خوبی استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان در ادامه با اشاره به مطرح شدن پدیده نفوذ از سوی مقام معظم رهبری گفت: دشمن می خواهد با نفوذ درافکار و اذهان مردم عزت را از شما بگیرد.

حجت الاسلام زحمتکش یکی از عرصه های مستعد نفوذ را انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد و گفت: باید کسانی که لایق و مستحق کرسی های این مجالس هستند انتخاب شوند چون عزت و اقتدار نظام در گرو حضور آگاهانه در پای صندوق های رای است.

نقش رسانه ها در ایجاد فضای ایثار وشهادت در جامعه

سرهنگ شجاع دبیر کنگره ۳هزار شهید خراسان شمالی نیز در این همایش با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه باید فرهنگ ایثار و شهادت که فرهنگ ایستادگی، تلاش و کار است را همواره زنده نگه داریم، افزود: ماموریت شهدا، دفاع از دین، اسلام، ولایت، بصیرت و عمل به هنگام نیاز بود و اکنون که عَلَم شهدا بر دوش ماست که باید با تأسی از آنها به وظایف خود عمل کنیم.

وی گفت: امروز در حال پایه ریزی شالوده تمدن اسلامی هستیم و برگزاری کنگره ها و یادواره های شهدا می تواند فرهنگ ایثار و شهادت را همواره در اوج نگه دارد و سبب ایستادگی و پشتکار برای رسیدن به هدف شود.

بصیرت افزایی وآگاهی بخشی درجامعه رویکرد مهم رسانه

مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی نیز در این مراسم با یادآوری اینکه برنامه‌های مختلفی از سوی این سازمان برای اعضا برگزار می‌شود گفت: این سازمان برنامه‌های گوناگون اردویی، بصیرتی و دوره‌های آموزشی را برای خبرنگاران استان به اجرا درآورده است.

محسن زاهد احمدی گفت: یکی از محوری ترین وظایف رسانه ها در عصر حاضر بصیرت افزایی و آگاهی بخشی به جامعه در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد از فعالان رسانه‌ای استان عضو سازمان بسیج رسانه هستند و این سازمان آمادگی عضویت همکاران رسانه ای را دارد.

وی باشاره به برنامه های متنوع آموزشی، اردوی و معرفتی برای اصحاب رسانه و خانواده های آنان از تشکیل هیئت شهدای بسیج رسانه خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، درهمایش روز بسیج رسانه خراسان شمالی که به مناسبت گرامی داشت سالروز شهادت شهید غلامرضا رهبر، خبرنگار بسیجی صدا و سیما در جنگ تحمیلی برگزار شد از خانواده شهید محمدرضا امانی، خبرنگار شهید خراسان شمالی در دوران ۸ سال دفاع مقدس تقدیر شد.

این همایش که صبح امروز در سالن جلسات بانک مهر اقتصاد ایران آغاز شده بود بعد از برگزاری کارگاه آموزشی عصر دوشنبه به کار خود پایان داد.