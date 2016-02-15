مردم در انتخابات به کارآمدی نامزدهای مجلس شورای اسلامی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر دوشنبه در نشست رسانه و حضور حداکثری که با حضور اعضای بسیج رسانه در دفتر وی برگزار شد، افزود: رسانه‌ها به عنوان پیکر جامعه باید در حیطه کاری خود تمام ابعاد و مسائل جامعه را در نظر بگیرند و در زمان انتخابات نیز بستر حضور حداکثری مردم را در پای صندوق‌های رای فراهم سازند.

وی با اشاره به آفت‌های نظام و دولت اظهار کرد: تضییع حقوق، بازماندن از فروع، تشخیص نادرست افراد کارآمد و ناکارآمد از مهم‌ترین آفات فروپاشی نظام و دولت‌هاست که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

امام جمعه بجنورد گفت: با توجه به برگزاری دو انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بایستی به اصول توجه داشت.

وی با اشاره به ویژگی‌های نماینده خوب و اصلح افزود: نماینده مجلس باید بستر رشد اقتصادی را فراهم و پایه‌های فرهنگی و اقتدار نظام را تقویت کند.

حجت الاسلام یعقوبی اظهار کرد: اگر در زمان برگزاری انتخابات مردم افراد کارآمد و ناکار آمد را تشخیص ندهند، جامعه با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: در نظام اسلامی هنگام برگزاری انتخابات افراد خوب و بد را انتخاب نمی‌کنیم بلکه انتخاب بین افراد خوب و خوب‌تر است از این جهت باید به شایسته سالاری و انتخاب بهترین‌ها توجه کرد.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین تاکید کرد: برای نجات جامعه از سقوط و عقب ماندگی باید در گزینش مدیران و مسئولان حساسیت داشت.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: در انتخابات باید کارآمدی افراد در نظر گرفته شود و مردم در انتخابات نباید مقلد باشند بلکه باید محقق باشند.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها برای معرفی و اطلاع رسانی به مردم در خصوص ویژگی‌های نماینده اصلح گفت: رسالت رسانه‌ها در فصل انتخابات همانند عبور از پل صراط است، بنابراین باید مراقب ظرافت و حساسیت کار و انتشار مطالب و اطلاع رسانی درست به مردم باشند.

تشکیل شش پرونده تخلف انتخاباتی در استان

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز در این نشست افزود: رسانه‌ها در حضور حداکثری و انتخاب اصلح نقش مهمی دارند، چراکه رسانه‌ها زبان جامعه و حکومت هستند.

حجت الاسلام نورالله قدرتی گفت: رسانه‌ها در هدایت، مدیریت فکر، روحیه، اخلاق و رفتار جامعه نقش مهمی دارند.

وی اظهار کرد: همچنین رسانه‌ها در برابر تهاجمات و هجمه دشمنان می‌توانند نقش تاثیر گذاری داشته باشند.

حجت الاسلام قدرتی افزود: رسانه‌ها همواره مسائل و مشکلات جامعه را از تمام ابعاد بررسی می‌کنند اما در زمان انتخابات باید برای حضور حداکثری مردم نقش گسترده‌ای ایفا کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین با اشاره به پیگیری و برخورد جدی دادگستری استان با تخلفات انتخاباتی گفت: هم اکنون شش پرونده تخلف انتخاباتی در استان تشکیل شده است که در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.

نمایندگان متصل به قدرت و ثروت نباشند

رئیس هیئت نظارت انتخابات خراسان شمالی نیز در این نشست افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید به انتخاب نماینده اصلح توجه ویژه داشت.

حجت الاسلام نوری گفت: کسانی که برای کرسی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند نباید متصل به قدرت و ثروت باشند بلکه باید چهره‌های مردمی، حامی مستضعفین و اهل انصاف و عدالت باشند.

وی افزود: مردم نمایندگانی برای مجلس برگزینند که مردمی بوده و تمام دغدغه آنان رفع مشکلات و دردهای مردم باشد.

به گزارش خبرنگارمهر، در پایان این نشست از منشور اخلاقی «انتخابات اصلح» از نگاه نهچ البلاغه رونمایی شد.