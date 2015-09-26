۲۰ نفر از اهالی رسانه خراسان شمالی به اردو اعزام می شوند

محسن زاهداحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفتم مهرماه همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس ۲۰ نفر از اعضای سازمان بسیج رسانه خراسان شمالی در قالب یک اردوی سه روزه به تهران اعزام می شوند.

وی گفت: بازدید از نشریات و خبرگزاری های سراسری به منظور آشنایی اصحاب رسانه استان با رویكرد و عملكرد رسانه‌های كشوری یکی از اهداف مهم برگزاری این اردو محسوب می شود.

زاهداحمدی افزود: آشنایی رسانه های استان با عملكرد رسانه های كشوری به طور حتم تجربه ای نو را به تجربیات آنان خواهد افزود و این بازدید در روند عملكرد رسانه‌های استانی نیز تاثیر گذار است.

مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان شمالی گفت: بازدید از باغ موزه دفاع مقدس، لانه جاسوسی و موزه عبرت از جمله برنامه هایی است كه در این اردو سه روزه اجرا می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینكه هم اکنون ۲۵۰ نفر در بخش‌های مختلف مطبوعات و رسانه های خراسان شمالی فعالیت دارند، افزود: از این تعداد تنها ۱۲۶ نفر در بسیج رسانه این استان عضویت دارند.

زاهداحمدی گفت: در بسیج رسانه استان برنامه های خوبی برای اعضا پیش بینی شده است كه برگزاری اردو، نشست‌های هم اندیشی و همفكری، برگزاری دوره های آموزشی و... از جمله این برنامه ها است.