محسن زاهداحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش با حضور مرتضی غرقی، عضو شورای عالی بسیج رسانه، در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه و در محل سالن اجتماعات بانک مهر اقتصاد مرکز استان برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: دبیر ستاد یادواره سه هزار شهید استان و همچنین مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه جوادالائمه(ع) از دیگر مهمانان این همایش هستند.
زاهداحمدی نقش رسانهها و خبرنگاران در آگاهی بخشی به جامعه را مهم دانست و تصریح کرد: خبرنگاران با حضور در صحنه و ایفای نقش اطلاع رسانی خود میتوانند گامهای مهمی در راستای تنویر افکار عمومی بردارند.
وی همفکری اصحاب رسانه در راستای ایجاد فضای رسانهای به منظور ترویج فرهنگ ایثار وشهادت و ترویج گفتمان ولایت و انقلاب را از رویکردهای قشر بسیج رسانه عنوان وتاکید کرد: نقش رسانهها در آگاهی بخشی و بصیرت افزایی جامعه، بی بدیل است.
برگزاری کارگاه آموزشی خبرنگاری کاربردی
زاهداحمدی گفت: با حضور مرتضی غرقی از اساتید رسانه دراستان دوره خبرنگاری کاربردی ویژه اصحاب رسانه برگزار میشود.
وی افزود: در این دوره یک روزه موضوعات خبرنگاری در بحران و خبرنگاری نشستها و همایشها به صورت کارگاهی آموزش داده میشود.
زاهداحمدی تصریح کرد: آموزش اصحاب رسانه و برگزاری کارگاههای کاربردی رسانهای در تقویت فعالیتهای خبرنگاران و اصحاب رسانه، از رویکردهای مهم بسیج رسانه در بخش آموزش است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش یک روزه بسیج رسانه استان به بهانه روز بسیج رسانه و سالروز شهادت شهید غلامرضا رهبر فردا در بجنورد برگزار میشود.
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