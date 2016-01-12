هشدار سازمان حمایت به صنایع لبنی/پرونده۸کارخانه متخلف در تعزیرات

سیداحمد مقدسی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه بین نمایندگان دامداران و صنایع لبنی در هفته قبل خبر داد و اظهارداشت: در این جلسه مسئولان سازمان حمایت و معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی نیز حضور داشتند.

وی با بیان اینکه نمایندگان صنایع در این جلسه اعلام کردند که امکان افزایش قیمت خرید شیرخام وجود ندارد، گفت: مسئولان سازمان حمایت در واکنش به این مساله گفتند که در صورتی صنایع تن به اجرای مصوبه جدید دولت ندهد، کارخانجاتی که قبلا محصولات خود را گران کرده اند اما پول دامدار را نداده اند، به تعزیرات معرفی خواهند شد.

مقدسی اضافه کرد: در جلسه مذکور به صنایع اعلام شد شما حق افزایش قیمت محصولات خود را نداشته اید اما حال که این اتفاق رخ داده باید مطالبات دامداران را پرداخت کنید که صنایع گفتند این توان را نداریم.

وی افزود: در پی این اتفاقات سازمان حمایت شروع به مستندسازی پرونده های کارخانجات کرده تا متخلفان را به تعزیرات معرفی کند و تاکنون نیز پرونده حدود ۸ کارخانه لبنی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مقدسی ادامه داد: در ابلاغیه سازمان حمایت آمده کارخانجاتی که از پارسال قیمت محصولات خود را افزایش نداده‌اند، مجاز به افزایش ۶ درصدی قیمت ۳ فرآورده پرمصرف خود هستند، این درحالی است که پیش از این برخی از کارخانجات در سکوت مطلق، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و بنابراین این ابلاغیه شامل آنان نمی‌شود.

وی با بیان اینکه براساس ابلاغیه سازمان حمایت، تنها آن دسته از کارخانجات که از سال قبل افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند، مجاز به افزایش ۶ درصدی نرخ‌ها هستند، افزود: برخی از کارخانجات لبنی قبلا قیمت محصولاتشان را بالا برده‌اند و حالا که باید پول دامدار را بدهند، می‌گویند بازار کشش ندارد.