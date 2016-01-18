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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

بهرام افشارزاده:

درگذشت احدی ضایعه بزرگی بود/ مهم نحوه استفاده از ورزشگاه‌هاست

درگذشت احدی ضایعه بزرگی بود/ مهم نحوه استفاده از ورزشگاه‌هاست

سرپرست باشگاه استقلال تهران گفت: ورزشگاه‌های امام رضا (ع) و شهید کاظمی تفاوتی با هم ندارد و همه چیز به نحوه استفاده از این ورزشگاه ها بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده بعد از جلسه با مسئولان شهرداری تهران برای واگذاری ورزشگاه‌های شهید کاظمی و امام رضا(ع) به استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: با توجه به همکاری مدیران شهرداری منطقه ۱۸ و ۱۹ می توانیم این دو محل و ورزشگاه را گسترش بدهیم و به نحو مطلوب از این دو ورزشگاه استفاده کنیم.

وی درباره اینکه استقلال دنبال ورزشگاه شهید کاظمی بود، گفت: از اول این بحثها نبود. در این مدت مسائل مختلفی عنوان شد ولی در نهایت قرعه کشی صورت گرفت و ورزشگاه امام رضا به استقلال رسید. این دو ورزشگاه یکسان هستند و بستگی به نحوه استفاده ما دارد.

مدیرعامل استقلال درباره مصنوعی بودن چمن ورزشگاه امام رضا تاکید کرد: این قابلیت هست که چمن را طبیعی کرد. باید از این قابلیت استفاده کنیم. مجمع فدراسیون اجازه نداد ساختمان استقلال و پرسپولیس برای خود این باشگاه ها باشد ولی شهردار دو ورزشگاه به ما داد که جا دارد تشکر کنیم.

افشارزاده درمورد درگذشت رضا احدی هم گفت : بعد از فوت غلامحسین مظلومی، درگذشت رضا احدی ضایعه بزرگی بود. امیدواریم مراسم ویژه ای برای احدی برگزار کنیم.

کد مطلب 3027575

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