به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید بخشی، ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت‌ های مذهبی میامی به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان با اشاره به به اهمیت برگزاری برنامه‌های دهه فجر، ابراز داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی پیام و ارزش‌های انقلاب اسلامی صادر شد و موجی از خیزش رهایی در منطقه به وجود آمد که امروز بر ما مسئولان واجب است که در تبیین آن برای نسل های سوم و چهارم انقلاب اسلامی اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

وی، با بیان اینکه تبیین جایگاه و نقش رهبری انقلاب اسلامی در ایام الله دهه فجر ضرورت دارد، افزود: مردم از رژیم ستم‌شاهی که ظلم‌های فراوانی به ملت خود وارد کرده بود به ستوه آمده و با رهبری امام خمینی(ره) کاخ ظلم و ستم را ویران کرده و برای همیشه به زباله‌دان تاریخ فرستادند لذا این حقیقتی است که بیان آن در جامعه ضرورت دارد.

برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر جایگاه ویژه ای دارد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میامی، با بیان اینکه برنامه های فرهنگی در دهه مبارک فجر جایگاه ویژه ای دارد، گفت: برنامه‌های مختلف فرهنگی در شهرستان با همکاری دستگاه‌های مربوطه مانند تبلیغات اسلامی، هیئت های مذهبی، تشکل های دینی و کانون های فرهنگی سطح شهرستان برگزار خواهد شد که امیدواریم با اهتمام دست اندرکاران، این برنامه ها از شکوه خاصی برخوردار باشد.

بخشی با اشاره به برنامه های قرآنی دهه مبارک فجر در میامی، توضیح داد: محفل انس با قرآن و برگزاری برنامه‌های فرهنگی وهنری در مساجد شهرستان هم‌زمان با برگزاری جشن‌های دهه فجر از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام است که به همت کمیته قرآنی ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر، به ریاست تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: قرآن محور برنامه های دهه فجر سال جاری در مساجد و محافل است لذا امیدواریم در سال جاری نیز مانند سنوات پیش شاهد استقبال چشم گیر مردم متدین و خداجوی میامی از برنامه های فرهنگی و قرآنی باشیم.

نمایشگاه عکس انقلاب در میامی گشایش می یابد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان میامی نیز در این نشست، ضمن اشاره به برنامه‌های دهه فجر این اداره، گفت: برگزاری جشن‌های فرهنگی و هنری، اجرای کلاس‌های آموزشی خطاطی به‌صورت رایگان، خاطره گویی انقلاب، مسابقات فرهنگی و هنری، نمایشگاه نشریات سال۵۷ از مهم‌ترین برنامه‌های دهه فجر در میامی است.

رضا مهدیان افزود: ویژه برنامه های دهه مبارک فجر سال جاری در میامی با محور برنامه های فرهنگی، قرآنی و مردمی توسط نهادهای عضو ستاد برگزاری برنامه های دهه فجر به خوبی ساماندهی شده و امیدواریم در سال جاری شاهد برگزاری آئین ویژه، با حضور چشم گیر مردم شهید پرور میامی در ایام الله دهه مبارک فجر باشیم.

وی از برپایی نمایشگاه عکس در میامی نیز خبر داد و بیان داشت: در طول ده روز گرامیداشت ایام الله دهه فجر، نمایشگاه عکسی با موضوع انقلاب اسلامی در سالن همایش های فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برای علاقمندان برپا خواهد بود.