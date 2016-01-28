«جوانی با شکوه» در موزه هنرهای معاصر نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین فیلم از بخش «یک فیلمساز، یک نگاه» مروری بر سینمای پدرو کاستا، روز شنبه ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۵، فیلم «جوانی با شکوه» محصول سال ۲۰۰۶ میلادی، به مدت ۱۵۰ دقیقه در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته می شود و بعد از آن جلسه نقد و بررسی این فیلم با حصور مهدی ملک منتقد و مترجم سینمایی برگزار می شود.
«جوانی باشکوه» به سرگذشت انسانهایی مربوط میشود که در بحبوحه انقلاب «میخک» و پس از آن، هیچ سهمی از انقلاب نداشتند. همان طور که ونتورا، این پیرمرد سالخورده میگوید وقوع انقلابی که برای جوانانی مثل کاستا پر از شور و آزادی بود، برای این مهاجران چیزی به جز ترس و وحشت در پی نداشت. آنها در آلونکهای کارگری خود از ترس آزار و اذیتی که آن شور انقلابی برایشان به همراه داشت، پنهان شده بودند.
ونتورا مهاجری است که به امید ساخت یک زندگی بهتر کیپورد را به مقصد پرتغال رها کرده است. خانههای فونتنهاس هم دیگر به کلی نابود شدهاند و این مهاجران به خانههای دولتی تر و تمیزی رانده میشوند که با آن غریباند. آنها به هیچ کجا تعلق ندارند. فضا و زمان چیزی نیست که به آنها تعلق داشته باشد و فیلم مدام بین زمان حال و گذشته رفت و آمد میکند.
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