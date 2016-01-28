به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر پنجشنبه در همایش بینالمللی «خطر جریانهای تکفیری در دنیای امروز» که در سالن همایش پیامبر اعظم(ص) مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: در زمینه پیشبینی آینده جریانهای افراطی میتوان گفت سه نظریه در حال حاضر وجود دارد و عدهای معتقد هستند که جریان تکفیر به فعالیت خود ادامه خواهد داد و ریشههای افراط خشکانده نخواهد شد که نگاه این گروه نگاه بدبینانهای است.
وی ادامه داد: جریان دیگری اعتقاد دارند که تکفیریها به زودی از میان خواهند رفت و دسته سوم نیز که نگاه واقع بینانهتری نسبت به آینده تکفیریها دارند اعتقاد دارند که نباید به شرایط آینده ناامید بود و علما و نخبگان دنیای اسلامی میتوانند با انجام درست رسالت خود در معرفی خطرات تکفیر و افراط به دنبال علاج این گروهها باشند.
عضو جامعه مدرشین حوزه با بیان اینکه باید با تکفیریهای با گفتمان ناب اسلامی و استدلال برخورد کرد و نگاه ما به جریانهای تکفیری باید واقع بینانه باشد، گفت: برگزاری اینگونه همایشها در همین راستا است.
وی با تقدیر از مراجع عظام تقلید قم در برپایی این کنگره و همچنین حضور علمای جهان اسلام در این همایش بزرگ، اظهار داشت: این همایش نشان میدهد که حوزه علمیه قم و علمای اسلام برای از بین بردن خطر جریانهای تکفیری و مبارزه با این افکار انحرافی دغدغه و اهتمام دارند.
دخالتهای کشورهای بیگانه در پیدایش جریانهای تکفیری
آیت الله اعرافی با بیان اینکه علل مختلفی در پیدایش جریانهای تکفیری و افراطی نقش داشته است، افزود: به دخالتهای کشورهای بیگانه و دسیسههای جبهه استکبار در این زمینه به عنوان عوامل خارجی میتوان یاد کرد و دلایل دیگری از جمله علل تاریخی، فرهنگی و سیاسی در داخل دنیای اسلام نیز در شکلگیری جریانهای تکفیری بیتأثیر نبوده است.
وی اظهار داشت: جهان اسلام در مقطعی از تاریخ به سمت بیداری اسلامی حرکت کرد تا از هجمهها و استعمار کشورهای استکباری رهایی یابد و در این راستا نخبگان و جوانان جوامع اسلامی دریافتند که باید در این زمینه همه تلاش خود را به کار بگیرند.
امام جمعه قم اضافه کرد: گفتمانی انحرافی و سکولاریستی در قرون گذشته در برخی از کشورهای اسلامی به راه افتاد که آنان بازگشت به اسلام را در معیارهای تفکر غربی جستجو میکردند.
وی با اشاره به گفتمان دوم یعنی تحجر و برخورد غیر هوشمندانه با تکیه بر ظواهر یکسویه در طول دو قرن گذشته، گفت: اوج این تفکر و گفتمان در داعش و سایر تکفیریها قابل مشاهده است که در حرکتهای خشونت طلبانه تجلی یافته است.
آیت الله اعرافی با اشاره به گفتمان سوم در این زمینه اظهار داشت: گفتمان اجتهادی و عقلانی، انقلابی بودن و تمسک به مبارزه و پرهیز از تفسیر به رأی تنها راه بازگشت به مجد و عظمت اسلامی است.
وی ادامه داد: نبود معیارهای فکری و کلامی مناسب، زمینه را برای توطئههای خارجی فراهم میکند و اگر این تئوریها را بر اساس مشترکات در داخل دنیای اسلام سامان دهی نکنیم، باز هم بستر زیادی برای نقشههای دشمنان فراهم میشود.
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