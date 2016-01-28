به گزارش خبرنگار مهر، مولوی محمد اسحاق مدنی بعدازظهر پنج‌شنبه در همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز و مسئولیت علمای جهان اسلام» که در سالن همایش پیامبر اعظم(ص) مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: باید دلایل اینکه جوانان در کشورهای اسلامی به گروه‌های تکفیری روی می‌آورند و دلیل نفوذ این گروه‌ها در بین آنها را پیدا کرد که چگونه می‌شود جوانی تحت تأثیر افکار انحرافی تکفیری‌ها عملیات انتحاری انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: علمای اسلام ‌باید اسلام سیاسی را مورد توجه قرار دهند که متأسفانه مدتی است آن را رها کرده و به غیر واگذاشته‌اند و همه ما امروز باید ببینیم حقیقت دین همین چیزی است که ارائه می‌شود و با اینکه باطن دیگری دارد.

تکفیری‌ها هیچ نسبتی با دین اسلام ندارند

مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت با بیان اینکه امروز تکفیری‌ها هیچ نسبتی با دین اسلام ندارند، افزود: اسلام دین رحمانی و محبت است در حالی که اعمال تکفیری‌ها با دین اسلام و تعالیم آن زاویه دارد و سازگار نیست اما به جهت تبلیغات دروغینی که دارند موجب می‌شوند تا جوانان را در کشورهای اسلامی به سمت خود جذب کنند.

وی تصریح کرد: امروز علمای اسلام ‌باید در عرصه حضوری فعال داشته باشند و اگر علما و دانشمندان جهان اسلام صحنه را خالی کنند، افرادی همانند تکفیری‌ها وارد میدان می‌شوند و عرصه را در دست می‌گیرند.

مولوی محمد اسحاق مدنی با بیان اینکه مسلمین تشنه تعالیم اسلام حقیقی و ناب هستند، افزود: تکفیری‌ها از این شرایط سوء استفاده کرده و جریان افراطی را به راه انداختند.

وی اضافه کرد: علمای جهان اسلام باید بیاندیشند که چرا امروز عده‌ای گمراه و منحرف هدایت مردم را در دست گرفته‌اند و به نام اسلام مسیر انحرافی را به مردم معرفی می‌کنند.

باید جلوی تبلیغات دروغین تکفیری‌ها را گرفت

مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت با بیان اینکه باید جلوی تبلیغات دروغین تکفیری‌ها را گرفت، افزود: عده‌ای از کسانی که به گروه‌های تکفیری می‌پیوندند در حقیقت فریب حرف‌های تکفیری‌ها را می‌خورند و به همین دلیل برای اینکه فکر می‌کنند اعمال آن‌ها مورد تأیید اسلام است دست به آن اقدامات می‌زنند و آن دین را اسلام واقعی می‌دانند.

وی افزود: علمای جهان اسلام امروز وظیفه دارند تا اسلام واقعی را به مسلمین و آحاد ملت‌های جهان بشناسانند و از این طریق مانع تبلیغات دروغین تکفیری‌ها شوند.