به گزارش خبرنگار مهر، مولوی نظیر احمد سلامی ظهر پنجشنبه در همایش بینالمللی «خطر جریانهای تکفیری در دنیای امروز» اظهار داشت: بعد از جنگهای صلیبی در قرون ۱۱ و ۱۲ میلادی، دشمنان اسلام به این نتیجه رسیدند که دیگر نمیتوانند با ابزار جنگ و نیروی نظامی با مسلمانان برخورد کنند و به همین دلیل تصمیم گرفتند تا تهجمات همه جانبهای برای از بین بردن اسلام صورت دهند.
وی عنوان داشت: بعد از شکست غربیها در جنگهای صلیبی مستشرقین به دنبال راههایی به منظور تضعیف اسلام در دنیا رفتند تا بتوانند مسلمین را از دین و قرآن و تعالیم اسلام دور سازند.
این عالم اهل سنت ادامه داد: ایجاد تفرقه در امت اسلامی یکی از برنامههای جدی استکبار بود که در این زمینه تا اندازهای به موفقیتهایی دست یافتند.
وی اضافه کرد: دشمنان اسلام میخواهند از طریق ایجاد اختلافات مذهبی در میان امت اسلام جنگهای مذهبی را بین مسلمین راه بیندازند که برنامههای تکفیریها در راستای اجرای همان اهداف شوم آنان است.
سلامی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی از راه اندازی گروههای مختلف تکفیری و افراطی در کشورهای اسلامی، منحرف کردن بیداری اسلامی است.
وی با اشاره به عوامل گسترش جریانهای تکفیری در طول تاریخ و نقشههای دشمنان در این زمینه، عنوان کرد: تکفیریها ابزار دست دشمنان اسلام بوده و دلیل گسترش آنها هم متعدد است که یکی از این موارد اختلاف میان مسلمانان و مذاهب گوناگون است که گرفتار نقشههای دشمنان شدهاند و در نهایت به ضعف خودشان انجامیده است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمنان اذعان دارند که میتوانند با ایجاد اختلافات جزئی میان مسلمانان، به اهداف خود برسند به همین دلیل از این ابزار بهره بردهاند که در این راستا مسلمین باید اتحاد و وحدت خود را حفظ کنند.
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