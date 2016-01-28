به گزارش خبرنگار مهر، شیخ خلیل ابراهیم الکبیسی بعد از ظهر پنج‌شنبه در همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز و مسئولیت علمای جهان اسلام» که در سالن همایش پیامبر اعظم(ص) مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: قرآن مسلمانان را به برادری و اتحاد فرا می‌خواند در حالی که دشمنان اسلام برای تفرقه بین مسلمین تلاش می‌کنند و در این زمینه هم به موفقیت‌هایی رسیده‌اند.

وی ابراز داشت: هدف دشمنان در حقیقت ایجاد دشمنی و قومیت‌گرایی در میان جوامع اسلامی است که برپایی چنین کنگره‌هایی با حضور عالمان جهان اسلام از هر مذهب اسلامی در خنثی کردن توطئه‌های آنان نقش مؤثری داشته و امیدواریم قدم‌های خوبی در زمینه مبارزه با جریان‌های تکفیری برداشته شود.

این عالم دینی تصریح کرد: تکفیر امروز یک بیماری در میان امت اسلام به شمار می‌رود که باید همگان با قدرت برای درمان و از بین بردن آن تلاش کنیم.

وی بیان داشت: امروز گروه‌های تکفیری به اسم‌ها و نام‌های متفاوتی و با حمایت‌های غربی‌ها و استکبار راه‌اندازی می‌شوند و در بین امت‌های اسلامی نفوذ می‌کنند که باید در برابر آنها هوشیارانه ایستاد.

تکفیری‌ها از قرآن تفسیرهای نادرستی دارند

شیخ خلیل ابراهیم الکبیسی، افزود: تکفیری‌ها از قرآن تفسیرهای نادرستی دارند و با همین تفسیر به رأی قرآن را کنار زدند و جوامع اسلامی و مسلمین را دچار انحراف و گمراهی کردند.

وی تأکید کرد: ملت‌های جوامع اسلامی نباید نسبت به تفرقه‌افکنی‌های دشمنان اسلام بی‌توجه باشند و شیعیان و اهل سنت نباید تنها به فکر درس و زندگی خود باشند و می‌بایست در این زمینه اتحاد و وحدت خود را به رخ دیگران بکشند و نباید فراموش کرد که ما امت واحده هستیم.

این عالم عراقی با اشاره به اوضاع عراق در مبارزه با گروه‌های تکفیری از جمله داعش اظهار داشت: امروز جنایت‌های بسیاری از سوی داعش علیه ملت مظلوم عراق در حال وقوع است و هر روز جنازه‌های گمنام بسیاری از مسلمانان و غیر مسلمانان پیدا می‌شود که نشان از اوج جنایات این گروه‌های منحرف دارد.

وی ابراز داشت: وقتی خلیفه دوم می‌گوید که اگر علی(ع) نبود من هلاک شده بودم این مسئله نشانه محبت و مودت ما است و از آن نباید به نقطه‌ای برای شروع اختلافات استفاده کنیم.

شیخ خلیل ابراهیم الکبیسی گفت: قرآن کریم نقطه مشترک و نقطه قوت مسلمین است و از آن باید برای وحدت بیشتر یاری بجوییم.