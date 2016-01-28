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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۰۹

یکی از علمای عراق:

تکفیری‌ها با تفسیرهای نادرست از دین مسلمانان را می‌کشند

تکفیری‌ها با تفسیرهای نادرست از دین مسلمانان را می‌کشند

قم - یکی از علمای عراق، کشتار مسلمین از سوی تکفیری‌ها را به دلیل تفسیرهای نادرست این گروه‌های انحرافی از دین دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ خلیل ابراهیم الکبیسی بعد از ظهر پنج‌شنبه در همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز و مسئولیت علمای جهان اسلام» که در سالن همایش پیامبر اعظم(ص) مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: قرآن مسلمانان را به برادری و اتحاد فرا می‌خواند در حالی که دشمنان اسلام برای تفرقه بین مسلمین تلاش می‌کنند و در این زمینه هم به موفقیت‌هایی رسیده‌اند.

وی ابراز داشت: هدف دشمنان در حقیقت ایجاد دشمنی و قومیت‌گرایی در میان جوامع اسلامی است که برپایی چنین کنگره‌هایی با حضور عالمان جهان اسلام از هر مذهب اسلامی در خنثی کردن توطئه‌های آنان نقش مؤثری داشته و امیدواریم قدم‌های خوبی در زمینه مبارزه با جریان‌های تکفیری برداشته شود.

این عالم دینی تصریح کرد: تکفیر امروز یک بیماری در میان امت اسلام به شمار می‌رود که باید همگان با قدرت برای درمان و از بین بردن آن تلاش کنیم.

وی بیان داشت: امروز گروه‌های تکفیری به اسم‌ها و نام‌های متفاوتی و با حمایت‌های غربی‌ها و استکبار راه‌اندازی می‌شوند و در بین امت‌های اسلامی نفوذ می‌کنند که باید در برابر آنها هوشیارانه ایستاد.

تکفیری‌ها از قرآن تفسیرهای نادرستی دارند

شیخ خلیل ابراهیم الکبیسی، افزود: تکفیری‌ها از قرآن تفسیرهای نادرستی دارند و با همین تفسیر به رأی قرآن را کنار زدند و جوامع اسلامی و مسلمین را دچار انحراف و گمراهی کردند.

وی تأکید کرد: ملت‌های جوامع اسلامی نباید نسبت به تفرقه‌افکنی‌های دشمنان اسلام بی‌توجه باشند و شیعیان و اهل سنت نباید تنها به فکر درس و زندگی خود باشند و می‌بایست در این زمینه اتحاد و وحدت خود را به رخ دیگران بکشند و نباید فراموش کرد که ما امت واحده هستیم.

این عالم عراقی با اشاره به اوضاع عراق در مبارزه با گروه‌های تکفیری از جمله داعش اظهار داشت: امروز جنایت‌های بسیاری از سوی داعش علیه ملت مظلوم عراق در حال وقوع است و هر روز جنازه‌های گمنام بسیاری از مسلمانان و غیر مسلمانان پیدا می‌شود که نشان از اوج جنایات این گروه‌های منحرف دارد.

وی ابراز داشت: وقتی خلیفه دوم می‌گوید که اگر علی(ع) نبود من هلاک شده بودم این مسئله نشانه محبت و مودت ما است و از آن نباید به نقطه‌ای برای شروع اختلافات استفاده کنیم.

شیخ خلیل ابراهیم الکبیسی گفت: قرآن کریم نقطه مشترک و نقطه قوت مسلمین است و از آن باید برای وحدت بیشتر یاری بجوییم.

کد مطلب 3036199

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