به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر دوشنبه در آیین گشایش نمایشگاه استانی کتاب کهگیلویه و بویراحمد و رونمایی از این کتابها با اشاره به برگزاری ۲۰ نمایشگاه کتاب در سطح کشور گفت: در این نمایشگاهها افزون بر ۱۹۰ میلیارد ریال کتاب در حوزه های مختلف به فروش رسیده است.
سید عباس صالحی افزود: در بیست نمایشگاه برگزار شده در سراسر کشور هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بن خرید کتاب توزیع شد و بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز از این نمایشگاه ها بازدید کرده اند.
وی با بیان اینکه بخشی از اقتصاد نشر در فضای نمایشگاهها تحقق مییابد، اظهار داشت: فضای تولید علم و نشر دوران پررونق و امیدوارکننده را سپری می کند و یکی از نکات حائز اهمیت در این راستا و در جریان پرتکاپو و امیدبخش نشر کتاب موضوع دیده شدن و مطالعه کتابهای چاپ شده و اقتصادی شدن نشرکتاب است.
صالحی به گسترش نشر کتاب پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: میزان نشر کتاب در در سال جاری از مرز بیش از یک میلیون عنوان کتاب گذشت.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از دستاوردهای انقلاب را گسترش حوزه کتاب و نشر دانست و گفت: نظام اسلامی ما در حوزه فرهنگ کتاب و نشر جایگاه اساسی دارد چنانچه در دهه های ۴۰ و ۵۰ عناوین کتابهای تولیدی سه تا چهار رقمی بود اما در سال ۹۳ بیش از ۷۲ هزار جلد کتاب چاپ اول و چاپ مجدد داشتیم.
صالحی افزود: سرانه عنوان کتاب تا پیش از انقلاب به ازای هر ۱۰ هزار نفر کمتر از ۱.۸ بود که در سال جاری به بیش از ۹.۵ عنوان کتاب به ازای هر ۱۰ هزار نفر رسیده است.
حمایت از چاپ کتابهای ارزشمند از دیگر برنامههای وزارت ارشاد است
سید عباس صالحی ظهر همچنین در حاشیه مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دیده شدن کتابها نیاز به یک امر ثابت دارد، افزود: استانها و شهرستانها باید این فضا را برای ارائه و نهادینه کردن فرهنگ کتاب داشته باشند که متاسفانه در این بخش فقر فرهنگی وجود دارد.
وی تصریح کرد: وجود نمایشگاههای کتاب در تهران و سایر استان های کشور تا حدود زیادی این خلاء را پر کرده است و استانها و شهرستانها نیز با برپایی نمایشگاههای بزرگ کتاب، ویترین خوبی برای اقتصاد نشر هستند.
صالحی نمایشگاههای کتاب را محلی برای تامین نیازهای علاقمندان به مطالعه کتاب دانست و گفت: بسترهای لازم برای افزایش سرانه مطالعه کتاب با استفاده از ظرفیت های موجود، در استانهای کشور متفاوت است است و طی چند سال گذشته با برگزاری نمایشگاه کتاب در سطح کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد رکورددار برگزاری نمایشگاه کتاب بوده و این نشان از طلب، تشنگی و توجه مسئولان به مقوله کتاب و کتابخوانی دارد.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استانهایی است که در برگزاری نمایشگاه کتاب عملکرد خوبی داشته و امروز شاهد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه کتاب این استان هستیم.
وی با بیان اینکه جریان تولید و نشر کتاب و فرهنگ و هنر با پیروزی انقلاب اسلامی تکامل رو به رشدی داشته است، اظهار داشت: این کتابها در بخشها و با عنوانهای مختلفی تولید و انتشار یافته اند.
صالحی حمایت وزارت ارشاد از چاپ کتابهای ارزشمند را یکی ار برنامه های مهم این نهاد در عرصه نشر عنوان کرد و گفت: حمایت از چاپ کتابهای ارزشمند از دیگر برنامههای وزارت ارشاد است و کتابهایی که نیازمند حمایت و پشتیبانی برای چاپ باشند در شورای بررسی، مورد حمایت قرار میگیرند.
وی با اشاره به نقش زنان در حوزه کتاب افزود: یکی از برکات انقلاب اسلامی حضور فعال زنان در حوزه کتاب است و حدود یک چهارم از مولفان حوزه کتاب را زنان تشکیل میدهند.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در حوزه ترجمه نیز زنان زیادی مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: نقش زنان در ارتقاء فرهنگ کتابخوانی به دلیل نقش مادرانهای که دارند بسیار مهم و ارزشمند است.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث ممیزی کتاب اظهار داشت: برای اینکه جنبههای سلیقهای بر کتابهای ممیزی حاکم نشود، بعد از دوره جدید هیئت نظارت که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، هیئت عالی نظارت بر کتابهای بزرگسالان و خردسالان را معرفی کرد که در گروه بزرگسالان ۱۶ نفر و در گروه خردسالان هفت نفر انتخاب شدند.
صالحی فعالیت این هیئت را مشخص کردن سرگروهها و تعریف آیین نا مهها و شیوهنامههای بررسی عنوان کرد و افزود: در مواردی خاصی که بررسیها و سرگروههای اصلی به نتیجه نرسند این کتابها برای ایجاد وحدت رویه به این مجموعه ارسال میشوند.
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