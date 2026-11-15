به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان صبح یکشنبه در آیین بزرگداشت هفته کتاب در یاسوج اظهار کرد: کتاب بخشی از هویت و شناسنامه تاریخی و تمدنی ملت‌هاست و در انتقال دانش و تاریخ نقش دارد.

وی با اشاره به جایگاه مطالعه در فرهنگ ایران اسلامی، یاد و خاطره قائد شهید امت را گرامی داشت و گفت: وی از جمله افرادی بود که ارتباط مستمری با کتاب و مطالعه داشت.

درخشان با اشاره به حضور خود در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال ۱۳۹۸ و همراهی با رهبر شهید امت افزود: در جریان این بازدید، ایشان سه ساعت و ۵۰ دقیقه در نمایشگاه حضور داشتند و درباره موضوعات تاریخی و اجتماعی آگاهی و تسلط داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب در استان بیان کرد: در این هفته برنامه‌هایی با محوریت معرفی آثار، تجلیل از نویسندگان و پژوهشگران و ترویج کتاب‌خوانی برگزار می‌شود.

وی همچنین درباره آیین انتخاب کتاب گفت: این رویداد به‌صورت دوسالانه برگزار می‌شود که در سال‌های گذشته به دلیل شرایط کشور امکان برگزاری آن فراهم نشد، اما در دوره جاری آثار ارائه‌شده مورد داوری قرار گرفتند.

درخشان با اشاره به آثار منتشرشده توسط نویسندگان استان، بر رعایت استانداردهای تألیف تأکید کرد و افزود: نویسندگان استان در دوره‌های آینده ضمن مشارکت در رویدادهای انتخاب کتاب، به اصول نگارش، صفحه‌آرایی و چارچوب‌های حرفه‌ای انتشار کتاب توجه کنند.

وی درباره آمار نشر کتاب در سال ۱۴۰۵ نیز گفت: نویسندگان استان تاکنون آثار متعددی منتشر کرده‌اند و این روند با وجود مشکلات موجود در حوزه فرهنگ و نشر ادامه داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در پایان از برپایی نمایشگاه کتاب در محل این اداره‌کل خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه به مدت یک ماه برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود.

وی همچنین از تجلیل تعدادی از پیشکسوتان عرصه نویسندگی در برنامه‌های هفته کتاب خبر داد.