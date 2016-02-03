«قرعه» به نام فهیمه افتاد/ نقشم با «پایتخت» متفاوت است

نسرین نصرتی بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره فعالیت این روزهایش به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش برای بازی در سریال «قرعه» به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی محمود اتحادی قرارداد بستم و این روزها گروه در تدارک فراهم کردن شرایط هستند تا به زودی این مجموعه را جلوی دوربین ببرند.

وی افزود: آخرین همکاری من و آقای نیک‌نژاد در مجموعه «تا ثریا» بود اما آشنایی ما به حضور مشترک مان در پروژه «سی امین روز» برمی گردد. این کارگردان در زمره فیلمسازان با حوصله و دقیق است و امسال هم برای حضورش در جشنواره فیلم فجر با «زاپاس» برایش آرزوی موفقیت می کنم.

نصرتی با اشاره به اینکه برای سومین سال ایام نوروز را به بازی در یک سریال مناسبتی مشغول می شود، اظهار کرد: «قرعه» قصه چند خانواده است که اتفاقا موضوعش با حال و هوای عید و نوروز بی ارتباط نیست. روایت این سریال در تهران می گذرد و به خاطر شرایط متفاوت این خانواده ها نقشی متفاوت را تجربه خواهم کرد.

این بازیگر که با نقش فهیمه در «پایتخت» مورد توجه مردم قرار گرفت درباره تفاوت نقش جدید خود با تجربه قبلی گفت: آنچه فهیمه را برای همیشه از اغلب نقش ها متفاوت می کرد بومی بودن و با لهجه صحبت کردنش است. نقش من در «قرعه» یک زن تهرانی است و از لحاظ فضای فکری کاراکتر هم کاملا از فهیمه متفاوت است.