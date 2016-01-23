جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره «داکا» به «سه ماهی» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نيلوفر محلوجي و آزيتا ايرايي جايزه بهترين فيلمنامه چهاردهمين جشنواره بين المللي فيلم «داكا» را براي فيلم ويديويي «سه ماهي» به كارگرداني حميدرضا قرباني دريافت كردند.

این فیلم مضمونی اجتماعی دارد و داستان زنی به نام الهام است که مبتلا به عارضه مغزی است و او در پذیرش یا عدم پذیرش عمل جراحی مردد است تا اینکه...

هانیه توسلی، علیرضا کمالی نژاد، شیوا ابراهیمی، بهرام شاه محمدلو، رویا افشار، بابک کریمی، امید روحانی، طوفان مهردادیان، صمد عدالت زاده، مینو شیخان، زهرا طاهری منش، یدا... شادمان بازیگران اصلی این تله فیلم هستند.

آزيتا ايرايي نويسنده فيلم سينمايي «خانه اي در خيابان چهل و يكم» اولين ساخته سينمايي حميدرضا قرباني نيز است.