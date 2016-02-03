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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۱

دبیرخانه مسابقات بازی‌های رایانه‌ای راه‌اندازی شد

دبیرخانه مسابقات بازی‌های رایانه‌ای راه‌اندازی شد

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای تسهیل امور برگزارکنندگان مسابقات بازی‌های رایانه‌ای، «دبیرخانه هیأت نظارت بر مسابقات بازی‌های رایانه‌ای» را ذیل معاونت نظارت و ارزشیابی تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، براساس وظیفه قانونی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مبنی بر اعطای مجوز برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای و نظارت بر آنها، این بنیاد دبیرخانه هیأت نظارت بر مسابقات بازی‌های رایانه‌ای را راه‌اندازی کرد تا در امور برگزارکنندگان این مسابقات تسریع شود.

بنابراین گزارش؛ براساس ماده ۲ مصوبه شماره ۴۴۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزاری مسابقات فرهنگی در کشور منوط به اخذ مجوز برای هر دوره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده و اجزای بند ۵ و ۶ بند «ط» ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۲۴۱۲/ت ۴۱۵۵ هـ مورخ ۳/۸/۸۹ هیأت وزیران «بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال» را از امور فرهنگی برشمرده و مسئولیت صدور مجوزهای مرتبط با آن از جمله مسابقات بازی‌های ویدئویی و نظارت بر آن، پس از تفویض توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گمارده شده است.

براین اساس صدور مجوز مسابقات بازی‌های ویدئویی توسط سایر مراجع، خلاف مقررات بوده و در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

متقاضیان جهت دریافت مجوز برگزاری مسابقات بایستی به سامانه الکترونیکی www.ebazi.org مراجعه و فرم‌های مربوطه را دریافت و پس اط تکمیل، فرم پر شده را به دبیرخانه فوق تحویل دهند.

کد مطلب 3041214

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