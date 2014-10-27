به گزارش خبرگزاری مهر، این بنیاد با برپایی کانتر در نمایشگاه بین‌المللی «گیم کانکشن ۲۰۱۴» به معرفی بازی‌های جدید ایرانی از جمله بازی‌های موبایلی و بازی‌های کژوال می‌پردازد.

کشورهای آلمان، ژاپن، آمریکا، کانادا، ایران و ... در نمایشگاه گیم کانکشن فرانسه که از ۷ تا ۹ آبان (۲۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴) در شهر پاریس برگزار می شود، حضور می‌یابند.

همچنین آرم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در صفحه شرکت کنندگان این رویداد ثبت شده است؛ این بنیاد در نظر دارد با ۳۰ ناشر خارجی در این رویداد به تبادل نظر پردازد که قرار آن‌ها تعیین شده است.

بازی رایانه‌ای ارتش‌های فرازمینی نیز در این نمایشگاه با اختصاص کانتر از سوی بنیاد به معرفی بازی خود خواهد پرداخت.

تولید کننده این بازی در راستای معرفی و نشر بازی ارتش‌های فرازمینی در بازار بین‌المللی تا کنون توانسته با ۳۵ شرکت و ناشر خارجی از جمله شرکت‌های سونی و مایکروسافت تنظیم جلسه و مذاکره انجام دهد.

نمایشگاه گیم کانکشن فرانسه یک رویداد تجاری در عرصه بازی‌های رایانه‌ای است که فرصت مناسبی را برای کشورهای مطرح در زمینه تولید گیم برای تبادل نظر و انتقال دانش فراهم می کند .

حضور مستمر و پررنگ بنیاد ملی بازی های رایانه ای در مجامع و رویدادهای بین‌المللی نشانگر پیشرفت چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه گیم و خیز بلند بازی سازان ایرانی برای تولید آثار تکنیکی و جذاب و بازاریابی در مقیاس منطقه ای و بین‌المللی است.

این بنیاد علاوه بر حمایت از تولید و عرضه بازی های ایرانی، زمینه اعزام و حضور بازی‌سازان و فعالان این عرصه را از گذشته تا کنون در نمایشگاه‌ها و مجامع مختلف خارجی فراهم کرده است.