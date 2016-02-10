کشورهایی که از همراهی عربستان در سوریه خودداری کردند

تابناک نوشت: برخی منابع خبری غربی و عربی در حالي تلاش مي كنند با فضاسازي خبري ائتلاف جديدي حول محور عربستان براي حمله نظامي به سوريه را تنظيم و نهايي كنند كه كشورهاي مورد اشاره در اين خبرها، از جمله تركيه، بحرين، مراكش و امارات و کویت به صورت رسمي و غير رسمي همراهي با عربستان در اقدام نظامي عليه دولت سوريه را انكار و تكذيب مي كنند.

همانطور كه در خبرها آمد، احمد عسيري سخنگوي وزارت دفاع عربستان روز پنجشنبه 4 بهمن ماه اعلام كرد كه اين كشور آماده است تا به سوريه نيروي نظامي اعزام كند. بلافاصله بعد از انتشار اين خبر، جان كري، وزير امور خارجه آمريكا اين تصميم را خوب تفسير كرد و اشتون كارتر، وزير دفاع آمريكا نيز ضمن استقبال از اين تصميم، وعده داد تا اين موضوع در جلسه آتي سازمان ناتو مطرح و بررسي شود.

در همين راستا، برخي رسانه ها از اعلام آمادگي بحرين، تركيه، قطر، امارات، مراكش و برخي ديگر از كشورهاي عرب منطقه در جهت همراهي با عربستان خبر دادند. براي مثال خبرگزاري رويترز از قول سفير بحرين در انگلستان، شيخ فواز بن محمد آل خليفه، اعلام كرد كه بحرين در اقدام نظامي عليه سوريه با عربستان همراهي خواهد كرد.

روزنامه «گاردين» نيز در خبري آورده بود كه عربستان و تركيه به اتفاق يكديگر بنا دارند چندين هزار نفر نيروي نظامي به سوريه بفرستند.سايت شبكه خبري «سی ان ان» نيز گزارش داده بود كه عربستان سعودي و متحدانش در خليج فارس در حال آماده سازي بيش از 150 هزار نيروي نظامي براي انجام عمليات نظامي در سوريه هستند. اين پايگاه خبري روز دوشنبه در قالب خبري ديگر آورد كه مراكش در حال آماده سازي نيروي نظامي براي حضور نظامي در سوريه است.

همه اين عمليات هاي رواني و خبرسازي هاي رسانه هاي غربي در حالي ادامه يافت كه روز دوشنبه 8 فوريه خالد بن حمد آل خليفه وزير خارجه بحرين در مصاحبه با شبکه خبري «راشا تودي» گزارش هاي رسانه هاي غربي مبني بر حضور نيروهاي نظامي بحرين در جنگ در زمين سوريه را رد كرد.

وزير امور خارجه بحرين چند روز پس اعلام آمادگي اين كشور براي اعزام نيرو به فرانسه در چرخشي 180 درجه به خبرنگاران گفت كه بيانيه سفير ما در انگلستان اشتباه تفسير شده است؛ سفير ما نگفت كه ما نيروي نظامي به سوريه اعزام مي كنيم؛ بلكه منظور سفير ما اين بوده است كه كشور بحرين در مبارزه با تروريسم در چارچوب ائتلاف بين المللي متعهد است.

وزير امور خارجه بحرين با تأكيد بر اينكه بحرين مايل نيست در سوريه حضور نظامي داشته باشد اضافه كرد ما علاقه زيادي داريم كه در كشور دوست و برادر سوريه ثبات ايجاد شود و تروريست ها از زمين آن اخراج شوند.

اين مقام سياسي بحرين اضافه كرده است كه در اين راستا، جامعه بين الملل بايد به درك مشترك برسد و در درك ما نيز آن است كه جامعه بين الملل بايد با همه تروريست ها از همه رنگ ها و نژادها مبارزه كند.

خبر چرخش 180 درجه اي مقامات سياسي بحرين در مواضع خود در رابطه با حمله نظامي به سوريه در كنار عربستان را اگر در كنار خبر سفر حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین به روسيه و ديدار با ولادیمير پوتين، رئيس جمهور روسيه قرار دهيم، چنین به نظر می رسد که اقدامات روسیه درباره سوریه به جز عرصه میدانی، در عرصه دیپلماتیک نیز نتیجه بخش بوده است.

واقعيت آن است كه مطلب خبري مرتبط با حضور نظامي مراكش در سوريه نيز به نقل از دو مقام سياسي عربستاني تنظيم شده است و تاكنون توسط مقامات سياسي مراكش تأييد نشده است. افزون بر این، در اواخر وقت دوشنبه شب، خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی) نيز به نقل از منابعی در دفتر نخست وزیری ترکیه، خبر اعزام 150 هزار نیروی نظامی تحت رهبری عربستان به سوریه را تکذیب کرد.

گفتنی است صبح امروز نیز منابع خبری به نقل از وزیر دولت کویت از عدم تمایل این کشور برای اعزام نیروی زمینی به سوریه خبر دادند. به گفته وزیر دولت کویت، این کشور در عملیات علیه داعش مشارکت می‌کند اما در عملیات زمینی در سوریه شرکت نخواهد کرد. به گفته این مقام کویتی، کشورش از طریق اقداماتی همچنین به اشتراک گذاشتن اطلاعات و موارد دیگر به کمک ائتلاف ضد داعش اقدام می کند.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد در حال حاضر و در شرايطي كه كشورهاي بحرين و کویت حضور نظامي خود در سوريه را علناً منتفي اعلام كرده اند، ترکیه استفاده از خاکش برای این عملیات را تکذیب کرده و امارات نيز انجام اين اقدام را مشروط به تأييد ائتلاف بين المللي كرده است، مي توان گفت عربستان در اين مسير تنها مانده است و حكومت آل سعود در حالي كه در خاك يمن زمين گير شده و نتوانسته حملات نظامي خود به يمن را نتيجه و هدف مشخصي برساند، به ناچار بايد در زمين سوريه به تنهايي حاضر شود.