خبرگزاری مهر - گروه استانها: راهپیمایی ۲۲ بهمن در استانهای مختلف حواشی جالبی داشت، حواشی که در برخی استانها تکرار شد مانند تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس و خبرگان و گلباران مسیرهای راهپیمایی توسط بالگردهای هوانیروز و همچنین حاشیههای خاص مانند پیام انگلیسی اصفهانی به جهانیان. برخی از این حواشی را در زیر میخوانید.
* نکته جالبتوجه در خوزستان حضور برخی نامزدهای انتخاباتی مجلس و خبرگان رهبری در کنار صفوف بههمپیوسته مردم بود که از سوی مراجع مختلف برای حضور در انتخابات تائید نشده بودند ولی بازهم با حضورشان نشان دادند، پای این انقلاب ایستادهاند.
* عبور راهپیمایان اهوازی از روی پل سردار سرلشکر شهید سید محمدحسین علمالهدی (پل چهارم) که بر روی رودخانه کارون است جلوهای ویژه بهروز ۲۲ بهمن امسال داد و امسال هوای بارانی اهواز جلوهای دوچندان به حرکت مردم روی این پل داده بود.
* در گیلان هم برخی از جوانان و نوجوانان کاریکاتورهایی از «اوباما» و «نتانیاهو» را که پرچم ایران در چشمهایشان فرورفته در دست گرفته و فریاد «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر میدهند.
* در راهپیمایی مردم رشت پرچم اسرائیل که با طراحی زیبا در میان تارعنکبوت قرارگرفته و در دو طرف آن نیز پرچم آمریکا است، در جایگاه مخصوصی که در نظر گرفتهشده در میان شعار «مرگ بر آمریکا» جمعیت به آتش کشیده شد.
* در اصفهان نیز پیامی با زبان انگلیسی خطاب به همه جهانیان قرائت شد؛ پیامی که فریاد گویای حضور پرشور مردم انقلابی ایران و پایتخت فرهنگی جهان اسلام در گوش مردم دنیا است.
* حضور مردان کردی پوش حاضر در راهپیمایی امسال ۲۲ بهمن در شهر سنندج بیش از سالهای گذشته به چشم میآمد و شماری از اعضای سازمان پیشمرگان مسلمان کرد نیز با پوشیدن لباس کردی و دستمال به سر در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیداکرده بودند.
* تعدادی از بسیجیان قمی نیز قایق نیروی دریایی سپاه که در هفتههای گذشته تفنگداران آمریکایی را دستگیر کرده بودند را شبیهسازی کردند و دستگیرشدگان و متجاوزان به آبهای مرزی ایران را نیز با دستهای بسته پشت قایق به حرکت در آورده بودند.
* تعدادی از گردشگران آلمانی نیز در مراسم راهپیمایی قم حضور داشتند که از جمعیت و حضور اقشار مختلف مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلای ایران عکس میگرفتند و این حضور گسترده مردم برای آنها جای تعجب داشت و البته سعی میکردند که مصاحبه نکنند.
* در راهپیمایی امروز مثل همیشه این عشایر بودند که حرف اول و آخر را میزدند و در کنار مردم شهرهای مختلف خوزستان، با صدای رسا شعار میدادند. عشایر غیور عرب، بختیاری و قشقایی بالباسهای محلی خود در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن حضور یافتند و شور و شعور انقلابی خود را بار دیگر به رخ جهانیان کشیدند.
*اجرای تئاترهای خیابانی در طول مسیر راهپیمایی در مشهد و باهدف آشنایی کودکان و نوجوانان با وقایع مهم انقلاب هم چون واقعه ۱۰ دی و قیام گوهرشاد ازجمله برنامههای تدارک دیده شد.
* همزمان با شروع تبلیغات نامزدهای مجلس خبرگان رهبری، طرفداران برخی داوطلبان نیز فرصت راهپیمایی ۲۲ بهمن را مغتنم شمرده و پوسترهای نامزدهای موردحمایت خود را در میان مردم توزیع کردند.
* نمایشگاه دل نوشتههای انقلاب اسلامی در برخی شهرستانهای استان تهران ازجمله ورامین راهاندازی شده بود و راهپیمایی کنندگان دل نوشتههای خود را مکتوب میکردند.
* گلباران مسیر راهپیمایی مردم انقلابی و پرشور مشهد با بهرهگیری از بالگرد از حاشیههای این راهپیمایی در خراسان رضوی بود.
* دو پرچم ۲۰ متری بر دستان مردم حاضر در محل تجمع راهپیمایی ۲۲ بهمن رشت حمل شد. گروه موسیقی نیروی دریایی موسیقیهای حماسی زمان انقلاب را اجرا کرد.
* حضور عروس و داماد در راهپیمایی ۲۲ بهمن در مازندران که با بدرقه مردم ساری این زوج جوان راهی خانه بخت شدند.
* گروه رزم نواز سپاه امام رضا «ع» مشهد نیز در ابتدای مراسم و در جلوی راهپیمایی اجرای برنامه داشت.
* كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان خراسان رضوی با برپایی ایستگاه نقاشی نسبت به ارائه خدمات فرهنگی در میدان پانزده خرداد اقدام کرد.
* کودکان و نوجوانان مشهدی امروز همزمان با برپایی مراسم باشکوه راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن با اجرای برنامههای عروسکی و پرواز بادکنکها میهمان جشن انقلاب شدند.
* در خلال راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد در مسیر راهپیمایی شاهد اجرای مراسم پرواز افزون بر هزار بادکنک از پشتبام یکی از هتلهای مرتفع خیابان تهران بودیم.
*سرود «به لاله در خون خفته» توسط ۱۳۵۷ دانشآموز بیرجندی امروز در جمع راهپیمایان اجرا شد.
* مراسم باران بادکنکها در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و در حاشیه مراسم راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در ورامین برگزار شد که مورد استقبال مردم دیار ۱۵ خرداد قرار گرفت.
* حضور هنرمندان رشتههای مختلف هنری در مراسم راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در شهرستانهای مختلف استان تهران چشمگیر بود. جمعی از هنرمندان با به راهاندازی ایستگاههای مختلف، بر روی صورت کودکان و نوجوانان علاقهمند، پرچم جمهوری اسلامی ایران را نقاشی میکردند.
* غرفه سلامت، اجرای سرود همگانی، مسابقه نقاشی، مسابقه عکاسی و همچنین برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی توسط حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرچک در طول مسیر راهپیمایی برپاشده بود.
* راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرج امسال هم مشارکت پرشور اقشار مختلف مردم را به خود دید اما در این میان جامعه ورزش با حضوری خاص متفاوت تر به چشم آمد. ورزشکاران با لباس های متحدالشکل و به شکل منظمی در این رویداد ملی شرکت کردند و کثرت حضورشان در مسیر راهپیمایی موجب جلب توجه مردم شده بود در این میان رژه اسب سوران و اسکیت بازان با استقبال مردم مواجه شد.
* عشایر غیور و ولایتمدار استان ایلام نیز بالباس محلی در صفوف نخست راهپیمایی حضور پیدا کردند.
* گلباران مسیر راهپیمایی توسط بالگرد هوانیروز در اهواز از دیگر برنامههای راهپیمایی امروز بود.
* اجرای نمایش كوتاه با موضوع انقلاب، نقاشی پرچم ایران بر چهره شرکتکنندگان در راهپیمایی و برگزاری مسابقه مترسکها با موضوع استکبار جهانی ازجمله حواشی راهپیمایی مردم سمنان بود. همچنین حضور نمایشی و نمادین شمرهای زمانه بالباسهای مبدل آل سعود و آمریکا در راهپیمایی یکی دیگر از برنامههای بسیج هنرمندان استان سمنان برای این روز بود.
* از حاشیههای این رویداد مهم، حضور اقوام مختلف حاضر در گلستان بالباسهای سنتی خود و همچنین اجرای موسیقی محلی و انقلابی بود.
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