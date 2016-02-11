به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان چهارمحال و بختیاری با وجود اینکه هوا نامساعد و هوا بسیار سرد است حضور خود را از ابتدای ساعات اولیه صبح برای حضور در راهپیمایی اعلام کردند و خود را به محل تجمع آغاز راهپیمایی در مناطق مختلف استان رساندند.

دمای هوا شهرکرد در ابتدای صبح حدود منفی ۱۰ درجه بود، اما مردم با وجود سرما در محل برگزاری راهپیمایی حضور پیدا کردند و حماسه دیگری را در مرکز استان چهارمحال و بختیاری آفریدند.

راهپیمایی با حضور پر شور مردم در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد و در مرکز استان چهارمحال و بختیاری راهپیمایی با حضور حماسه ای مردم ازمیدان انقلاب شهرکرد آغاز شده است و مردم به سمت میدان ۱۲ محرم و چهار راه بازار شهرکرد ادامه یافت.

مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با سرد دادن شعار های الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا و... حضور با شکوهی در راهپیمایی داشتند.

در نقاط مختلف استان نیز مانند فرخ شهر، بروجن، اردل، کوهرنگ وسامان، راهپیمایی با حضور پر شور مردم در حال برگزاری است.

در شهرستان کوهرنگ با وجود بارش مردم پر شور تر از سال های گذشته در راهپیمایی حضور پیدا کردند.

ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری نیز با لباس های ورزشی حضور پر رنگ در راهپیمایی امسال شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری داشتند که حضور اآنها در راهپیمایی با لباس های ورزشی جلوه ویژه ای به راهپیمایی داده بود.

حضور پر شور مردم در راهپیمایی امسال اتحاد ملی ایران را بار دیگر به جهانیان ثابت کرد

رئیس شورای تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در حاشیه راهپیمایی در شهرکرد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور گسترده مردم در راهپمایی ۲۲ بهمن شکستی دیگر برای دشمن است.

علی گرجی ادامه داد: راهپمایی ۲۲ بهمن هر سال یک فرصت بزرگ برای مردم ایران اسلامی برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و صیانت از انقلاب اسلامی و نمایش اقتدار ملی فراهم می کند.

وی ادامه داد: حضور پر شور مردم در راهپمایی نشان از آن دارد که انقلاب با ایمان های مردم پیوند دارد.

برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن به صوت متمرکز در ۷۵ نقطه استان چهارمحال و بختیاری

رئیس شورای تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۲۰ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن به صوت متمرکز در ۷۵ نقطه استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

گرجی با اشاره به اینکه برنامه های دهه فجر امسال با مشارکت مردم برگزار شد، عنوان کرد: جشن های انقلاب اسلامی با کیفیت بالاتری نسبت به سال های گذشته برگزار شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دهه فجر فرصت بسیار مناسبی برای بیان دستاورد های نظام جمهوری اسلامی ایران بود، ادامه داد: دستاورد ها نظام اسلامی ایران در حوزه های مختلف علمی، فناوری، دفاعی و... برای نسل جوان جامعه تبیین شد.