تولید مجموعه صد قسمتی «زیر آسمان خدا» در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بناساز مدیر گروه دانش و هنر رادیو نمایش گفت: مجموعه صد قسمتی «زیر آسمان خدا» با هدف بازخوانی آموزه های اصیل اسلامی و تلفیق آن با فرهنگ غنی ایرانی در رادیو نمایش تولید می شود. هر قسمت از این مجموعه به طور مستقل در برگیرنده داستانی است که غیرمستقیم به آثار و برکات پیروی از سبک زندگی اسلامی - ایرانی می پردازد.

وی افزود: تعیین مولفه هایی از قبیل الگوی مصرف صحیح، فرهنگ کار جمعی، نقش صله رحم در سلامت روح و جان، ضرورت توجه به ارزش ها، ساختار اقتصادی سالم، تعلیم و تربیت اسلامی، احترام به قانون، مذمت غیبت، نتایج تجمل گرایی، رعایت حقوق همسایه، احترام به والدین، حفظ کرامت خانواده، عواقب تندخویی و پرخاشگری، ارائه الگوی تفریح سالم، مهرورزی و مولفه هایی از این قبیل موضوعات این برنامه را تشکیل می دهند.

بناساز ادامه داد: در این مجموعه سعی داریم با استفاده از مولفه های یاد شده و شرایط و موقعیت های مختلف زمانی و مکانی، زمینه تعامل صحیح افراد با یکدیگر را به عنوان عضوی از اعضای یک جامعه دنبال کنیم.

مدیر گروه دانش و هنر رادیو نمایش در پایان گفت: این برنامه قرار است توسط مجموعه ای از نویسندگان رادیو نمایش به صورت نمایش رادیویی تنظیم شود که زمان پخش آن متعاقبا از این شبکه رادیویی اعلام خواهد شد.